「錶王」太狂推Tiffany Blue限量錶　逼LVMH少東喊「我沒分配錶」

▲PP紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶。（圖／翻攝alexandrearnault IG）



記者陳雅韻／台北報導

今天不是愚人節，「錶王」PP（Patek Philippe）為美國珠寶商Tiffany & Co.製作招牌Tiffany Blue顏色面盤的Nautilus腕錶是真的！法國精品集團LVMH家族的二公子、Tiffany現任執行副總裁Alexandre Arnault稍早在個人IG上發布此款超狂新錶，立刻引人名人好友如時尚設計師Marc Jacobs留言「太瘋狂了」，想必一定引來搶購潮，Alexandre直接言明：「我沒有正在分配錶。」想要可要各憑本事了。

▲限量170只的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，面盤上有Patek Philippe與Tiffany & Co.雙品牌字樣。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

唯一可以確定的是，此款限量170只的Tiffany Blue顏色面盤、型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，第一只將登上12月11日富藝斯（Phillips）紐約慈善拍賣會，所得將捐給大自然保護協會，作為保護生物多樣性用途。

▲PP自1851年開始與Tiffany合作，於Tiffany紐約第五大道旗艦店開設美國首家專賣店。（圖／翻攝Tiffany官網）

錶迷好奇為何PP有如此大膽之作，其實是為紀念品牌與Tiffany合作170周年而生。雙品牌緣起自1851年，當時Antoine Norbert de Patek尋找世上最棒的經銷商販售PP錶，他在紐約與Tiffany創辦人Charles Lewis Tiffany一拍即合，2008年PP在美國開設的第一家專賣店，就選在Tiffany第五大道旗艦店之中，在此銷售的部份PP錶款面盤上有Tiffany & Co.字樣，是美國經銷商唯一獲此殊榮的品牌，也彰顯雙方珍貴的情誼，雙品牌面盤錶款屢屢在國際拍賣會創高價，此次為夯錶Nautilus精鋼錶直接換上Tiffany Blue面盤，立刻引發精品界轟動了。

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