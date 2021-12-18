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沉浸式美肌／皮膚科醫師曝超常見「3大保濕誤區」！狂敷面膜也沒用

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▲▼自然美 3大保濕誤區。（圖／記者湯興漢攝）

▲乾燥的秋冬，做好保濕是養護美肌最關鍵一步。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者張毓容／台北報導　

想要有好肌膚先做好保濕，尤其秋冬水分流失更多，肌膚更容易乾燥脫屑，保濕變得更為重要。但保濕可不是補補水就好，皮膚科醫師就指出超多人都在犯的3個NG保濕行為，不僅保濕沒做好，反而會影響肌膚健康，導致發紅、刺痛甚至讓肌膚更乾燥，快來看看這些錯誤觀念你是否也犯了？

NG 1：有用保濕噴霧就夠了

市面上有很多保濕噴霧，隨時隨地都能拿起來往臉上噴灑，使用起來很方便，但保濕並不是只噴「保濕噴霧」就夠了！一般噴霧只能短暫補水，後續沒有再使用乳液或乳霜等含脂質產品留住水分，隨著噴霧蒸發反而會帶走臉上更多水份，讓肌膚變得更乾燥，只會越噴越乾。

▲▼自然美 3大保濕誤區。（圖／記者湯興漢攝）

▲乳霜滋潤度較高，保濕力更好。

NG 2：怕油膩不用乳霜

很多人因為怕油膩，只想用乳液、不喜歡用乳霜，但隨著進入天氣變冷，肌膚也更容易乾燥，春夏時用的乳液到了秋冬可能保濕力、滋潤度已不夠滿足肌膚需求，擦了依舊容易感到乾燥緊繃。這時應改用保濕力較強的乳霜，怕油膩使用感的人可挑選質地較輕盈、好吸收的保濕乳霜，更能為肌膚防止水分流失。

NG 3：過於依賴面膜

許多人愛敷面膜，還很依賴面膜，肌膚一有問題或乾燥就想到面膜，甚至天天敷但皮膚科醫師表示，面膜雖可在短時間內迅速補水，可為追求功效，現在很多面膜的成份較多且複雜，若每天長時間敷面膜會影響肌膚的屏障功能，容易讓肌膚變得脆弱，可能導致後天敏感肌出現，建議一周敷2～3次就夠了。

比起光靠面膜，皮膚科醫師更建議依個人膚質膚況使用合適的保濕乳霜，才能真正在乾燥的秋冬做好保濕，維持肌膚水油狀態，進而預防因乾燥產生細紋、暗沈等肌膚問題。

▲▼ 自然美季刊乳霜。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森自然美 平衡滋養霜，60g，NT$2,880。圖／記者黃克翔攝）

專為亞洲膚質的平衡滋養霜，添加甘草、冰川海藻、大豆胜肽複方等3大核心成分搭配10多種植萃，可溫和保濕、柔嫩肌膚，同時養護肌膚、增強肌膚防禦力，無論是敏感肌或或醫美術後都能使用。

除了日常保養時可在最後一步柔嫩滋潤肌膚，當肌膚乾燥脫皮、敏弱不適時，還可局部厚敷，當作急救霜使用，幫助舒緩安撫肌膚。

關鍵字：

保養, 護膚, 保濕, 錯誤, 誤區, NG, 皮膚科醫師, 醫生, 自然美, 東森自然美

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