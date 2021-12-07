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總是窮緊張？營養師曝「3類食物」容易讓你越吃越焦慮

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▲▼營養師曝「3類食物」讓你越吃越焦慮 。（圖／Unsplash）

▲過量攝取咖啡因，提神不成，還容易引起焦慮。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活緊張、工作壓力大，疫情更是使人心慌，營養師高敏敏分享，年末之際總是讓人焦慮，但是這種窮緊張個性，或許跟你平常的飲食有很大的關係，像是咖啡因、炸物、甜點等加工食品，都會讓人越吃越神經質，營養師分享攝取以下營養素，幫助穩定情緒。

▲▼營養師曝「3類食物」讓你越吃越焦慮 。（圖／Unsplash）

#陽光維生素D

高敏敏分享，缺乏維生素D會讓人會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外曬曬太陽，若是沒有陽光，用飲食補充也可以。

#礦物質鈣

適量補充鈣能幫助放鬆肌肉、舒緩壓力，建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等，這些都是鈣質豐富的食物。

▲▼營養師曝「3類食物」讓你越吃越焦慮 。（圖／Unsplash）

#礦物質鎂

鎂可以說是天然的神經安定劑，不只可以穩定神經，還能提升睡眠品質，平時多吃綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉，就能補充足夠的礦物質鎂。

#色氨酸

色氨酸能製造快樂賀爾蒙血清素，同時改善大腦壓力，像是牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

▲▼營養師曝「3類食物」讓你越吃越焦慮 。（圖／Unsplash）

#維生素B群

維生素B群是維持神經系統運作最重要的維生素，建議可透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是均衡攝取各種食物的原型。

#Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸能夠減緩憂鬱、延緩腦部退化，而深海魚 如鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等，或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

▲▼營養師曝「3類食物」讓你越吃越焦慮 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

高敏敏也指出，壓力太大不僅會影響心情，身體也會被影響，所以穩定情緒是很重要的事，建議大家多攝取以上的營養素，若仍無法改善，一定要尋求醫師或是心理師的幫助。

關鍵字：

焦慮, 穩定情緒, 營養師高敏敏

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