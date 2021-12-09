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從LV老花包、IKEA地毯到賓士G-Class　細數Virgil Abloh經手的曠世聯名

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Virgil Abloh自2018年擔任LV男裝藝術總監，在位時間不過3年多，卻有辦法打造一個又一個讓時尚迷驚豔的作品，不僅如此，同時是Off-White創辦人的他，更因近期幾個聯名系列，讓時尚圈以外的人對他留下印象，如今Virgil Abloh因病離世，過往的精彩作品又再被翻出，帶大家細看出自Virgil Abloh的曠世聯名之作。

細數Virgil Abloh聯名系列

Nigo

執掌LV期間，最具代表性的聯名作品，又怎麼不提到於2020年早秋登場的LV2系列，與Human Made創辦人，同時是日本潮流界元老級人物Nigo共同打造，一個是歐洲的潮流巨頭、一個是亞洲潮流教父，引起時尚圈轟動那是必然，首次合作以LV經典元素Monogram、Damier為題，其中又屬冰淇淋融化的視覺造型包款最受歡迎。

Virgil Abloh的緣份延續到2022早春男裝，這次以50、60年代服裝輪廓結合日式風格為題，最吸睛則是處處可見的Louis Vuitton X Human Made經典愛心標誌。

NBA

2020年初展開的NBA合作計畫，由Virgil Abloh親自操刀設計，於2020年10月正式問世，LV男裝藝術總監Virgil Abloh以NBA球星的比賽、生活所需為靈感，並將NBA經典運球標誌變成Monogram圖案，打造成西裝、運動服、鞋履及包款。並於2021年5月推出第二波聯名系列，更首度設計第一顆老花籃球和藍球網袋。

Nike

2022春夏男裝系列中，除了有與Nigo一同打造的LV2聯名系列，還因為一雙雙的Nike聯名球鞋掀起熱論，路易威登聯手運動運品龍頭Nike，將品牌經典符碼Monogram注入經典球鞋Air Force 1，推出多達21雙不同配色的AF1。

搶在LV 2022春夏男裝系列發表前，Virgil Abloh個人品牌Off-White和Nike迎來有史以來最大的聯名合作，並命名為「The 50」，以Nike明星球鞋Dunk Low為題，設計出多達50款聯名球鞋。

IKEA

不只是時尚圈，就連家居迷也興致勃勃，於2019年登場的Off-White X IKEA聯名系列，分為兩波釋出，包含首發的KEEP OFF聯名地毯，還有第二波囊括購物袋、收納櫃、工具箱、時鐘和燈飾的MARKERAD聯名之作，這項破天荒的跨界合作，讓更多人感受到Virgil Abloh的魅力。

Mercedes-Benz

這位設計鬼才Virgil Abloh的魅力，就連名車Mercedes-Benz也不願放過，2020年中，Virgil Abloh、Mercedes-Benz紛紛在自己的社群媒體上發佈聯名消息，鎖定Mercedes-Benz熱賣車款G-Class，帶來名為《Project Geländewagen》的聯名車款，值得一提的是，此番聯名系列所得將全數捐給慈善機構。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Virgil Abloh聯名

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