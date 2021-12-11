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《華燈初上》6樣單品穿出時髦復古風　「古著」絲巾、長洋裝搜尋量爆增

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著《Gucci：豪門謀殺案》先行在（11/24）於美國上映，除了「Gucci」的搜尋量暴增，「古著Vintage」的搜尋量也相當可觀；Netflix則上檔台劇《華燈初上》。兩部戲在開播前，因為華麗的造型，早已吸引到許多關注。復古元素經常出現在近幾年混搭風潮，80、90年代的穿搭元素又有哪些？往下滑一起來看看▼

襯衫類

緞面／絲綢材質

相信大家的衣櫃裡一定的有一件襯衫，隨著材質的不同，同一件襯衫所呈現出來的氣質就有差別。尤其在《華燈初上》可以發現當年的女性所選擇的襯衫，經常會是緞面、絲綢、薄紗等比較光滑的布料。因為布料的柔軟度使得襯衫帶有一定垂墜度，呈現出一種十足的女人味。

大膽配色、滿版印花

而在80、90年代，科技飛快般的進步、許多新鮮的事物不斷發生，當時的穿搭顏色都偏鮮豔、大膽。尤其是在印花的選擇上，經常會有對比色的組合，或是滿版大圖騰的出現。

荷葉邊點綴

另一個時常出現在襯衫是的元素還有荷葉邊，浪漫的波浪皺褶，配上前述的緞面、絲綢面料製作，完全是當時的標準搭配。

長洋裝＋腰帶

80、90年代相當強調女性的身形線條，不論什麼款式的衣服，一定要拉長腿部線條並顯現出腰線。而編輯私心很喜歡長洋裝與腰帶的搭配，一件式的洋裝，無須花太多心思搭配就能穿出仙氣滿點的時髦感。

大耳環

配件部分，當時的女性多半偏愛顯眼、偌大的金色耳環，帶有一點女性的霸氣與獨立味道，中和掉一點前述的女人味。

絲巾

除了大耳環，80年代女生另外經常選擇的配件還有絲巾。呼應前段提過的滑面襯衫，絲巾也是異曲同工之妙。剛好歲末天氣轉涼，不妨可以用一條絲巾來點綴整形造型。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, House of Gucci, 華燈初上, 穿搭, 絲巾

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