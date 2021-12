《現正分手中》開場金句時尚迷必知！取經香奈兒女士、卡爾拉格斐

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

找來張基龍、宋慧喬俊男美女主演的韓劇《現正分手中》,故事主要圍繞在宋慧喬的時尚工作打轉,因此,編劇特別尋找與劇情相關的設計師經典名言放在片頭,作為每一集故事的引言,從第一集打頭陣的香奈兒女士、第二集文壇教母葛楚史坦,到後來的薇薇安魏斯伍德、卡爾拉格斐…等,整理播出至今的設計師的金句名言。

《現正分手中》出現的時尚金句

1、流行會變遷,但風格永存,我的風格由我定義-Gabrielle Coco Chanel

首播第一集,就以嘉柏麗香奈兒女士說過的名言開場:「Fashion changes, but style endures.」,同時呼應女主角河英恩是一位全心全意投入工作的事業女強人。

2、那些說錢買不到幸福的人,只是不知道該去哪購物-Gertrude Stein

宋慧喬飾演時尚公司設計組長河英恩,一年兩季的服裝系列發表,為成千上萬的女性帶來美麗與自信。本集用了有文壇教母之稱的美國詩人葛楚史坦的名言:「Whoever said money can't buy happiness simply didn't know where to go shopping.」十分契合主題。

3、謊言會穿上華服,真相卻喜歡赤裸-Vivienne Westwood

意外發現原來河英恩是死去哥哥的女朋友,男主角尹在國想揭開當年哥哥死去的真相,這邊用了龐克教母薇薇安魏斯伍德的金句作為劇情註解。

4、緣分總是來來去去,不必過於留戀-Vivienne Westwood

自男朋友消失在自己世界後,河英恩開始封閉自己,變成是一個不談愛,只享受當下與工作的新時代女性,薇薇安魏斯伍德這句名言完美詮釋了她的心境。

5、我不會緬懷過去,從頭開始才是我的作風-Karl Lagerfeld

出自時尚老佛爺的金句:「My job is not to dwell on the past.」,除了呼應女主角河英恩告別唯一的愛情,還有表達河英恩將結束自己做了十年的服裝品牌,那種無所謂其實是對生活妥協。

6、觀察生活萬物,不夠用心才會毫無發現-Paul Smith

男女主角決定不受過去的影響,坦誠對彼此的渴望,迎接兩人的戀愛開始,本集用了Paul Smith:「You can find inspiration in everything. If you can't, then you're not looking properly.」的名言。

