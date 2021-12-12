《華燈初上》熱映帶動懷舊風　李李仁曬出5樣復古保養品令人超懷念

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

年度壓軸台劇《華燈初上》一上檔就創下好成績，甚至攻佔Netflix排行榜第一名。由於故事發生在80年代，近期劇組製作的紀念品特地找來滿滿懷舊風美妝，引起網友熱議。

80年代這些復古保養品最紅

《華燈初上》劇中飾演客人彪哥的李李仁，日前在FB曬出劇組特地製作的紀念品，裡面用心搜羅了有濃濃復古感的美妝品，引起網路熱烈討論。這些長青保養品，憑著優秀的保養實力，其實都還在默默熱賣中！

資生堂嘉美艷容露

鼎鼎大名的嘉美艷容露，至今還很有名氣，主打一瓶就能收斂毛孔、鎮定肌膚，不少痘痘肌、學生都很愛用，更譽為「神仙水始祖」。如果在《華燈初上》背景的80年代想購買，得至資生堂專門店（就是市場中常見的小店，堪稱史上第一間「台版美妝Sephora」。）

嘉美艷容露是特殊的雙層劑型設計，上層是水狀 保濕滋潤、下層則是粉末狀設計幫助控油收斂，使用時要先搖晃均勻。很多人在臉上冒痘痘時或手癢擠完粉刺、痘痘後（溫馨提醒，長痘痘最好勿自行擠壓，至皮膚科就診比較好喔），以嘉美艷容露沾濕化妝棉並局部濕敷幫助鎮定。另外，妝前也可以透過化妝棉擦拭T字或易出油部位，加強控油效果。

價錢：150ml／NT$120、250ml／NT$140

哪裡買？附有資生堂專櫃的屈臣氏、寶雅、資生堂專門店、資生堂官網。

雪芙蘭滋養霜

雪芙蘭是台灣盛香糖旗下品牌，出現在60年代，滋養霜更風靡一時，成為家家戶戶常備保養品，一直都是深受信賴的台灣保養品牌。這罐滋養霜內含綿羊油油脂，搭配維它命E衍生物、有機蘆薈萃取，用在身體保養的保濕滋潤效果特好，很多人都依賴這一罐過冬，特別是手肘、腳跟容易乾裂的部位更適合加強。

價錢：30g／NT$29、60g／NT$249、120g／NT$89、150g／NT$109

哪裡買？雪芙蘭官方購物網、屈臣氏、康是美及各大實體通路。

蜂王黑砂糖香皂

蜂王黑砂糖香皂，主打以蜂蜜、黑砂糖、複方精油搭配植物性皂基製成。在60年代的台灣，還是用洗澡或洗衣的肥皂來洗臉，蜂王公司首度推出黑砂糖香皂，黑色的香皂體卻能洗出柔白的泡沫，不但清潔力好還兼顧了一般香皂所沒有的滋潤功能，因而大受歡迎，連當年風靡台灣的巨星崔苔菁都是黑砂糖香皂的愛用者，也因此成為產品代言人，讓黑砂糖香皂在台灣熱銷超過大半個世紀，堪稱台灣良品的先驅。

價錢：80g*6／NT$180

哪裡買？momo購物網、東森購物、全聯、寶雅、康是美、美聯社、家樂福、愛買。

皇冠香爽粉

連外盒都有濃濃復古感，皇冠香爽粉隸屬皇家日用衛生品廠有限公司旗下品牌，這間公司成立於1951年，除了知名的「皇冠痱子粉」，旗下還擁有白熊脂潤膚霜、貝林痱子粉、百雀羚霜等系列品牌，在台灣超過半世紀，伴隨不少愛用者成長。其中的皇冠香爽粉就是很萬用的爽身粉，沐浴後輕灑全身能常保舒適、乾爽、透涼。

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