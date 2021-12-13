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6款精品亮片包包推薦！Prada腋下包超閃、Chanel迷你晚宴包太貴氣

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

終於來到最喜歡的聖誕月，各大精品陸續推出節慶相關主題包款，當中不可少的就是閃光與亮片元素！且看本篇為大家所搜集各大精品的亮片包▼

Longchamp Brioche Party

Longchamp長青包款Brioche，因為外型長得像布里歐麵包而得其名，是品牌每個季節都會推出新色的包包。2021聖誕季，Longchamp以黑色亮片重新詮釋Brioche，低調的黑色當中又帶有悶騷的Party精神。

Prada Cleo

穿梭在各大時尚部落客穿搭之中的Cleo腋下包再推新款，一樣是經典黑，Prada改用亮片素材製作，就連品牌的字母logo與圖樣都是以銀色的亮片所拼成的，有一種溫馨的手作感。

Re-Edition 2000

另一款以亮片加以詮釋的經典款還有Re-Edition 2000，紫粉色的亮片特有Y2K的復古韻味，不只派對時可以搭配，一路使用到明年春夏時節也很應景。

Chanel 迷你晚宴包

在Chanel 21/22渡假系列登場的新款晚宴包，以水鑽與幻象珍珠所串接而成，細緻的閃光盡顯Chanel貴氣質感。

Balenciaga AirPods鑽光收納小包

這幾年從精品推出的新品來看，不難發現品牌們所推出的小包，都有「單一」的功能性，尤其是手機包、AirPods小包。Balenciaga這一款保護殼是由水晶所鑲嵌而成，附上一條長鍊，可以用來作為點綴造型的飾品搭配。

Marc Jacobs The Snapshot

說到相機包，就不得不提Marc Jacobs的The Snapshot！因應派對季時節，The Snapshot換上金、銀閃光配色版本，把不同質感的皮特拼接在一起，並搭配上點亮片的點綴，打造出亮眼的小包配件。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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