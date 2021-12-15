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2021中長髮燙髮「Penning Perm」討論度很高　自然層次可以率性又很可愛

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

除了光澤俐落的無層次造型大受歡迎外，具有線條感的層次髮型依然受到許多人的喜愛，讓層次、線條更分明，同時有修飾效果的中長髮燙髮「Penning Perm」就很有討論度。

層次剪髮

首先想要燙出Penning Perm，就得先做出髮型的層次，運用髮尾的層次感初步的創造輕盈的線條感，接著再加上捲度。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平行捲度

Penning Perm的捲度是平行的，燙髮過程的影片中也會看到是使用中型的捲子平行的上，創造出明顯錯落的波紋，髮尾不規則的捲度讓整個造型看起來更隨興、充滿空氣感，帶有一點點日系的氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

復古率性感

這個髮型不論髮量多寡都相對適合，算是個比較不挑髮量的造型，整體來說不管什麼搭配什麼穿著、配飾都蠻適合，尤其是搭配格紋、棒球帽，會給人一種復古的率性感。但是要特別注意，不管是什麼髮型都不能夠有毛躁的問題，加上Penning Perm髮尾呈現較不規則，如果髮絲毛躁的話尤其容易看起來亂糟糟的，捲度的維持和髮絲光澤的照顧一樣重要。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 中長髮, 燙髮

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