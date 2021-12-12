天天敷面膜真的可以嗎？5個最容易犯的敷臉地雷千萬別踩

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台灣女生是出了名的愛敷面膜！不少人甚至養成天天敷面膜的習慣，這樣真的好嗎？今天就讓美麗佳人podcast《萬事問瑪麗》的美容瑪麗來解答這個詢問度超高的問題

敷面膜的原理

面膜單從類型來說，可以分成片狀布膜或是塗抹式面膜。台灣女生最常敷的就是一片片的面膜。這種面膜的原理就是藉由布膜放在臉上加壓、同時緊貼肌膚形成封閉的區域，會讓肌膚略微升溫、毛孔跟著舒張，藉此讓精華成份在短時間內滲入肌膚的吸收率提升，所以敷面膜其實比較偏向速效、急救型的加強保養法。

其實面膜不用天天敷

也就是說，一般擦的保養品（化妝水、精華液、乳液或乳霜）比較算是例行保養，就像是我們吃的一日三餐。而「敷面膜」可以有需要時再加強就好，像是隔日有重要活動，或是需要畫全妝時加強打底保養時再用，比較像是偶爾喝雞湯的進補，如果天天吃大餐，身體也可能負荷不了。

這樣敷面膜，小心越敷越糟糕

除了「天天敷面膜」，還有下列這5個最容易犯的敷臉NG錯誤公開，快來看看你是不是不小心踩到雷了？

NG行為一：打開面膜後直接將面膜敷上

使用面膜時務必先將面膜裡的精華液塗在手臂內側，確認無過敏、紅腫反應後再敷上臉。

NG行為二：冬天天氣冷，把面膜放到熱水裡再敷

面膜成分種類組成繁多，基本上建議常溫置於陰涼處保存，以免造成成分不安定，產生變化；尤其美白面膜需要特別注意，加熱可能會破壞面膜裡的成分。

NG行為三：面膜敷越久越有效

有些人會敷著面膜做事、睡覺，然而其實敷臉時間大多以10~15分鐘左右為佳，拿下來前還保有一點濕濕的感覺，如果時間太久導致水份蒸發，反而達不到保濕效果，因此請參照各產品建議說明使用。

NG行為四：泡澡時邊敷面膜邊泡澡

洗澡時的水氣，會讓片狀面膜難以貼合皮膚，最佳敷用時間在洗澡後半小時之內，毛孔還處於微張狀態、血液循環也好，最利吸收面膜中的精華。

NG行為五：敷完面膜後不做任何保養

一般片狀面膜大多使用精華液劑型幫助保濕，因此敷完面膜後，可輕輕按摩幫助精華液吸收，後續建議還是要擦上平常使用的乳液、乳霜類來幫助鎖住水分。

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