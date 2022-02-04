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網傳心理測驗「選一杯咖啡種類」　看今年誰最想關注你

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▲▼6個「喝咖啡小常識」，你知道幾個？ 。（圖／Pexels）

▲從你想選擇的咖啡，測出今年最關注你的人是誰。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

好不容易擁有長長年假，平時都忙於工作讀書總錯過見面機會，快把握空閑時間，好好與身邊的人拉近距離，網路出現一則心理測驗，讓你從你選擇的咖啡種類，測出新的一年誰最想關注你，不妨約約對方好好喝杯咖啡聊聊天吧！

▲▼營養師曝「6類人」咖啡少喝（圖／Unsplash）

想像你走進一間咖啡店，裡面的陳設都是你喜歡的風格，你決定要好好在這打發一個悠閒的下午，請問你第一杯咖啡會選擇怎樣的咖啡呢？

Ａ. 黑咖啡
Ｂ. 味道單純的冰咖啡
Ｃ. 拉花咖啡
Ｄ. 店家特調的創意咖啡

▲▼最佳咖啡時間表。（圖／Unsplash）

選Ａ的人
一直在社交圈很活躍的你，最近反而比較低調，因為心態有點想回歸一個人靜靜，也多少對喧囂的生活有些厭倦，還有一點瑣事纏身。這樣反常的現象，反而引起朋友的注意，雖然有些人多少想探你隱私，但也有好友是真心關心你，新一年不妨約個好友出來聊聊天吧。

▲冰咖啡。（圖／unsplash）

選Ｂ的人
家庭在你心中是相當重要的，即便這一年可能因為工作或疫情關係比較少跟家人們見面，但他們還是你永遠的避風港，新一年家人特別想關注你，趁著能與家人團聚的假期，約家人們出外走走或是喝茶聊天，順便訴說一下這一年來受到的委屈跟壓力吧。

▲▼營養師曝「6類人」咖啡少喝（圖／Unsplash）

選Ｃ的人
做事情常常選擇自己熟悉的領域，總是在舒適圈內的你，在新一年會特別得到老闆的關注，但這樣的情況下可載舟也能覆舟，做事認真打拼有可能有機會加薪或升職，但如果平常打混習慣，可能也會被放大而被盯上喔。

▲▼超準！從咖啡喜好看「潛在個性」 。（圖／Unsplash）

選Ｄ的人
總是有很多小點子的你，今年桃花運會比以往還旺很多喔，許多人都發現了你的魅力，很可能會出現許多追求者呢？若有伴侶的人，今年跟另一半的親密感也會較以往更晉級，如果有預期走入下一步、整在曖昧的情況的人，今年就勇敢一點，好好邁入下一步吧。

關鍵字：

心理測驗, 咖啡

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