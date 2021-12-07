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網驚全中！「5件事情」浪費生命，害怕改變心態最要不得

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▲▼「5件事情」早該放棄，害怕改變最要不得 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲糾結只會浪費生命，錯過更多的可能性。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

你是否每天生活在焦慮中？擔心這個又擔心那個，煩惱著可能不會發生的事情，又想到自己總是一事無成，想要跳出這個無止盡的迴圈，以下5件事情早放棄早好，才會變成更好的自己。

#擔心自己一事無成

很多人很想要成功，一股腦地往前走，但走到一半又擔心自己是否走錯路，會不會到最後一無所有？其實通往成功的道路有很多種，或許你抄捷徑，也有可能你繞一大圈才會到，所以你不可能什麼都沒有，過程中你會更認識自己，更看清楚這個世界。

▲▼「5件事情」早該放棄，害怕改變最要不得 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#害怕改變

身處在舒適圈，要改變出發到未知的地方，的確需要勇氣。但是若是沒勇氣跨出這步，你就只會一直打轉，不會成長，唯有改變才能接觸到新事物，學習更多新的東西，擁有更寬廣的眼界。

#糾結在過去

很多事情是你沒辦法控制的，你就別硬要強求，過去無法改變，但是未來仍可選擇，放下心中糾結，昂首放眼未來才是正解。

▲▼「5件事情」早該放棄，害怕改變最要不得 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#不要和別人證明自己

時間很寶貴，千萬別用時間來說服不相信你的人，把心思放在懂你且支持你的人，為了自己努力一次，證明他們沒看錯人。

#把時間用來怪罪自己

人貴在自省，但是過度自省反而會困住自己，也千萬不要以他人標準來評斷自己，讓自己陷入不快樂情緒，與其怪罪自己，倒不如去想想下次要怎麼做才能更好。

關鍵字：

改變, 放棄, 心態

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