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珍妮佛勞倫斯挺孕肚美到發光　DIOR斗篷禮服展女神氣勢

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▲▼ 珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲宣布懷孕以來首次公開亮相的珍妮佛勞倫斯，穿DIOR 2022春夏系列禮服搭配Tiffany鑽石耳環亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）和大5歲的藝廊總監老公庫克馬洛尼（Cooke Maroney）結婚2年，預計今年底將迎來兩人第一個愛的結晶，她昨出席在紐約舉辦的《千萬別抬頭》（Don’t Look Up），是她宣布懷孕以來首度公開亮相，身穿DIOR亮片禮服搭配Tiffany鑽石耳環，被網友大讚「好美的孕媽咪」。

▲▼ 珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍妮佛勞倫斯（左起）、李奧納多狄卡皮歐、梅莉史翠普、喬納希爾與導演亞當麥凱為新片《千萬別抬頭》造勢。（圖／達志影像／美聯社）

珍妮佛勞倫斯很重視隱私，未開設官方IG以保護私生活，她結婚或懷孕消息都是被狗仔在拍到才曝光。昨她挺著懷孕後期的大肚，與李奧納多狄卡皮歐、梅莉史翠普同台宣傳新片《千萬別抬頭》，才讓影迷見識到她孕期的好氣色，穿著DIOR 2022春夏斗篷式亮片珠繡禮服，展現優雅女神風範。

▲▼ 珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence） 。（圖／CFP）

▲珍妮佛勞倫斯曾被目擊穿兩截式運動服搭DIOR包，挺著孕度走在紐約街頭。（圖／CFP）

從2012年起，珍妮佛勞倫斯成為DIOR品牌大使，雖然私下穿搭崇尚休閒風格，但她仍經常帶著DIOR包款上街，10月時她穿著兩截式運動服露出孕肚走在紐約街頭，即背著115,000元的Saddle馬鞍包洩露星味。

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關鍵字：

珍妮佛勞倫斯, Jennifer Lawrence, DIOR, Tiffany

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