錯過飲恨！Daniel Lee在任BV「最後系列」針織雲朵包必須珍藏

▲Daniel Lee在BV最後執掌的「Wardrobe 03系列」曝光 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

Daniel Lee在11月閃離Bottega Veneta（BV）創意總監一職，成為時尚圈震撼彈，稍早品牌釋出他在BV最後執掌的「Wardrobe 03系列」，主題以童趣造夢主義出發，藏入色彩多變的靈魂，本系列更有數不完的話題爆款包，把握住珍藏Daniel Lee設計的最後機會。

Daniel Lee自2018年加入BV創意總監，在任3年期間帶來無數爆款經典，用The Pouch「雲朵包」、枕形手袋、編織穆勒鞋等單品開創全新BV時代，無奈在「Wardrobe 03系列」暫時寫下句點。

▲Wardrobe 03核心以造夢主義出發，多彩色系大玩視覺遊戲 。（圖／品牌提供）

喜愛Daniel Lee的時尚迷，此次便是他最後一次為BV創作，Wardrobe 03核心以造夢主義出發，以大膽的色彩與印花圖案鼓勵人們追夢。隨著「BV綠」將成過去式，本次更誕生了活潑草綠、亮橘、嫩粉色系，不分性別年齡皆可演繹；同時加入皮革、丹寧與燈芯絨材質豐富工藝色彩，有連身搭配的工裝以及絨面套裝，也是日常「衣櫥」穿著的體現。

▲Daniel Lee一手帶火的雲朵包The Pouch，本季新換上針織面料，蒲公英黃、泡泡糖。（圖／品牌提供）

品牌粉絲關注的包款部分，Wardrobe 03系列無疑是爆款充滿，Daniel Lee一手帶火的雲朵包The Pouch在本次換上了針織面料，賦予蒲公英黃、泡泡糖粉軟萌配色；POINT針織手提包更加入白藍綠珍珠呢配色，加入三角形手柄靈魂，ARCO 啞光橡膠托特包則換上奇異果新色，用Daniel Lee擅長的玩色美學從BV時代正式畢業。

▲POINT針織手提包；ARCO 啞光橡膠托特包；CASSETTE 狼毛牛麂皮編織肩背包 。（圖／品牌提供）