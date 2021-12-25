聲林之王3選手招桃花、高人氣神器　ecL水潤唇膏一擦即顯好氣色

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你是一緊張、焦慮就容易臉色不佳、看起來氣色很差的人嗎？《聲林之王3》選手段芸芸對於登上大舞台感到戰戰兢兢，給自己極大的壓力，伊林彩妝師發現芸芸因為緊張臉色發白趕緊推薦她擦上ecL與聲林之王聯名的水潤唇膏，希望為她招桃花、帶來超強好人氣。

▲伊林彩妝師貼心觀察選手狀態，協助大家維持最佳狀態。

芸芸從小就愛唱歌，因此格外重視這次登上《聲林之王3》大舞台的追逐夢想的機會，卻也因為想把好的一面展現出來，熬夜練習準備，導致上場前面有菜色，看起來氣場不夠強大。

▲ecL水潤唇膏是快速讓氣色變好的美麗神器。

▲ecL水潤唇膏共推出3色。

暖心彩妝師告訴芸芸，適時擦上口紅點綴一點唇色就像在黑夜中點亮一盞明燈，可以增強氣場，襯托個人魅力，彩妝師推薦與聲林之王聯名的「ecL水潤唇膏」共推出3色，從高級又溫柔、適合姐妹下午茶的「奶茶薔薇」，到浪漫約會首選，能打造甜美印象的「蜜桃珊瑚」，以及派對必勝的個性色調「女王耀紅」能將膚色襯托得白皙透亮，包裝好攜帶，不論任何場合、情境都向幸福御守一樣守護每個人的小幸運。

▲ecL水潤唇膏也添加珍貴保濕成分，透過維生素E及乳木果油可高效鎖水潤澤。

芸芸選擇了超百搭的蜜桃珊瑚色，不論任何膚色都好用，而且顏色表現相當討喜；而這款ecL水潤唇膏也添加珍貴保濕成分，透過維生素E及乳木果油可高效鎖水潤澤，在上妝同時保養唇部肌膚，達到零唇紋且顯色持久的唇妝，拿下口罩瞬間也不用狼狽補妝，隨時保持零死角高顏值，說不定還能招來強大的好桃花，順利交到男朋友呢！