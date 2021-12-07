精品LINE貼圖免費！Tiffany泰迪熊萌爆、GUCCI馬來貘超時髦

▲Tiffany以Return to Tiffany Love經典泰迪熊為靈感打造16款佳節主題LINE動態貼圖。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌積極與顧客連結互動，紛紛設立LINE官方帳號傳遞新訊，近日迎接聖誕佳節與跨年活動，美國珠寶品牌Tiffany & Co.與義大利時尚品牌GUCCI、FENDI，不約而同都推出新款動態貼圖應景。Tiffany以Return to Tiffany Love經典泰迪熊為靈感，以插畫風格呈現16款小熊動態貼圖，招牌的Tiffany Blue夢幻藍盒子、六爪鑲嵌鑽戒全融入其中，辨識度百分百。

▲Return To Tiffany Love經典泰迪熊模樣可愛，大型款25,500元，小型款16,500元。

Tiffany超萌的Return to Tiffany Love經典泰迪熊，是與德國品牌Steiff合作的結晶，將原創金耳釦泰迪熊添加Tiffany藍色手掌與腳掌，並於小熊心臟位置鑲上Return to Tiffany心型銀牌，一直是送禮的熱門選擇。此次轉化為Tiffany台灣LINE官方帳號的可愛貼圖，不僅以Tiffany Blue為主色調，還加入聖誕節與新年元素，明年1月6日前均可免費下載，綁定為品牌摯友還可享有客製化手機桌布。

Tiffany貼圖：https://line.me/S/sticker/24956

Tiffany綁定摯友打造專屬主題桌布：https://one-to-one-tiffany.skridea.com/member/make-picture/index

▲Return to Tiffany純銀心型鑲鑽手鍊，23,500元。



GUCCI歡慶100周年，則邀請知名插畫家 Cherng合作推出LINE官方帳號的馬來貘LAIMO動態貼圖，讓主角換穿當季時髦服裝，包括最新的The Hacker Project服飾，搭配經典的Horsebit 1955包款和優雅的Gucci Diana托特包、竹節手提包等，並注入「HAPPY NEW YEAR」等字樣呼應節慶氣氛。

▲GUCCI LINE官方帳號推出馬來貘LAIMO的最新免費動態貼圖。（圖／GUCCI提供，以下同）



GUCCI貼圖: https://maac.io/1Bl5Z

FENDI台灣LINE官方帳號也推出「招牌吉祥物FendiDi」貓熊貼圖，一共有8種表情，穿著招牌FF Logo外衣的貓熊擺出超萌POSE，包括日常的愛心、HELLO、THANK YOU等，非常實用。

FENDI貼圖：https://maac.io/1B1wR

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