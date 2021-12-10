亮・珠寶／金色系珠寶點亮聖誕造型　香奈兒雙色耳環日常也好搭

▲香奈兒為聖誕佳節獻上珠寶、腕錶等豐富選擇。（圖／香奈兒提供）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節即將到來，少不了金色系配件點亮派對造型，一款節慶聚會或日常都好穿搭的金色珠寶，作為聖誕禮物再合適不過。香奈兒（CHANEL）、Tiffany & Co.、寶格麗（BVLGARI）、Chaumet、De Beers等5大品牌的招牌系列，都有搶眼又容易搭配的明星商品，香奈兒更在節慶前發表COCO CRUSH系列新設計吸睛。

▲香奈兒COCO CRUSH系列無論戒指或耳環都好搭配。（圖／香奈兒提供）





▲香奈兒COCO CRUSH系列最新18K白金與Beige米色金圈式耳環，244,000元。（圖／香奈兒提供）

香奈兒玩雙色

香奈兒2015年推出以Matelassé菱格紋圖騰為靈感的COCO CRUSH系列，陸續增添寬窄版或不同材質的菱格紋圖案戒指與手環，以及時髦的耳環與耳扣，讓時尚迷能恣意配搭，近期再發表結合18K白金與Beige米色金材質的圈式耳環，風格活潑。

▲Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，314,000元。（圖／Tiffany提供）

Tiffany個性美

Tiffany HardWear系列的工業風格不分男女都愛戴，聖誕節主打18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，無論搭配簡單的黑洋裝，或者是休閒的白T恤與牛仔褲，怎麼搭都沒有違和感，只戴一件珠寶就能展現個性美。

▲寶格麗Serpenti Eyes on Me雙頭鑽戒，273,800元。（圖／寶格麗提供）



寶格麗魅惑蛇

一只造型大膽的戒指，在派對造型中很容易被看見，寶格麗最有名的Serpenti蛇造型珠寶款式豐富，光是戒指就有單圈到多圈奢華等選擇，以Serpenti Eyes on Me雙頭鑽戒為例，共鑲嵌104顆美鑽，蛇眼則鑲嵌梨形切割紅碧璽，貴氣設計存在感十足。

▲Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金吊墜82,500元，戒指26,600元起。（圖／Chaumet提供）

Chaumet秀氣取勝

Chaumet以蜂巢為靈感的Bee My Love系列珠寶，由小巧的六角結構構成一件件秀氣珠寶，最入門的18K玫瑰金未鑲鑽戒指約26,600元可入手，可同時疊戴鑲鑽的同系列戒指，創造多層次的華麗效果，另有單墜項鍊可供選擇。

▲De Beers全新Talisman 18K玫瑰金鑽石原石吊飾手鍊，123,000元。（圖／De Beers提供）

De Beers原石魅力

De Beers經典的Talisman系列過去總是充滿氣勢，聖誕前夕發表的新品出現了秀氣作品，打造18K黃金鑽石原石吊飾手鍊，鑽石原石鑲嵌於鑿點金工裝飾的18K金中，部分小鑽採垂墜設計，隨著手腕晃動而輕輕擺動，可作為天天佩戴的幸運手鍊。

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