包．開箱／VERSACE爆款印花今年必收！「圖騰托特包」搭組件配飾超燒

▲VERSACE爆款印花「La Greca 」今年必收。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

VERSACE在2021秋冬系列出現一大勢印花圖案，那就是「La Greca 」，創意總監Donatella Versace重新演繹了希臘迴紋，宛如迷宮般的高辨識度設計，注入包款之中便成為爆款，《ET FASHION》包開箱在聖誕節前夕特別帶來LA GRECA SIGNATURE托特包，新經典設計絕對要入手！

▲全新「La Greca 」圖案印花 。（圖／品牌提供）

「La Greca 」出現於2021秋冬系列是一大亮點，除了希臘迴紋的重新定義，迷宮般的繚繞以及具有棱角的設計，以滿版印花注入單品中，不分性別皆可演繹，藉此呼應了Donatella Versace對新時代創意的體現。

▲英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa） 演繹此印花 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

品牌更請到英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa） 演繹此印花，拎著全新LA GRECA SIGNATURE托特包，將其繽紛藍紅色玩轉出時尚態度。包款鮮明的印花下，隱藏VERSACE 黑色Logo於其中，搭配上中央的金色標誌營造氛圍，開袋則有大容量與貼心的信封隔層設計，是再日常不過的屬性。

▲La Greca Signature系列的組件式配飾提供裝飾 。（圖／品牌提供）

若只停留在托特包基礎就無趣了，此次還帶來La Greca Signature系列的組件式配飾提供裝飾，例如單個或多個配飾袋可夾在前方，提供收納需求，也能隨心所欲搭配出屬於自己的配色包款，增添日常樂趣。品牌也在今年的聖誕形象廣告中，請到專業溜冰好手Rebecca Ghilardi 在冰上演繹此包款，充滿節慶氛圍的美包讓人難以抗拒。

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