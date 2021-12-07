TWG Tea、瑪黑限定餐點加分耶誕　茶盒開啟有音樂驚喜

▲TWG Tea推出耶誕特餐，開啟2小時的療癒旅程。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年歷經疫情三級的居家生活，所幸台灣目前疫情稍減，讓我們得以在這個年末時節，與情人好友相見，隨著耶誕季節來臨，TWG Tea與瑪黑餐酒館當季特餐也宣告推出，精品茶葉TWG Tea延續傳統以茶入菜，並呈上高顏值糕點撫慰人心；瑪黑則以分享為元素，2人至4人的分享餐盤盤精美，讓歡聚更有品味。

每年TWG Tea針對耶誕節推出的特餐，各有精采，今年限定「聖誕茗茶套餐」也很有料，主餐包括特選羊鞍里肌，以煎烤手法打造香脆外皮，加入奶油菠菜與松子內餡的「奶油菠菜松子羊鞍里肌佐時蔬」，與台灣限定爐烤新鮮石斑魚，佐絲絨塊根芹，搭配艾方索黑茶入饌的鮭魚卵的「爐烤石斑」，羊肉口感足而不腥，魚肉清香且軟嫩皆有風味。





另搭配季節甜點，包括內餡注入銀月綠茶調配草莓雪酪的「聖誕莓果蛋白霜蛋糕」，或是「草莓帕芙洛娃／星辰巧克力佐洋梨」的耶誕傳統木柴蛋糕，儀式感與口感兼具，用一場用餐時間好好療癒，相當值得。

TWG Tea聖誕茗茶套餐提供期間從12／13起至明年1／23，於台北101五樓精品沙龍供應販售，每套售價1,470元，內容包括每日湯品、茶香麵包、限定主餐、主廚創作甜點與一壺佐餐茶，建議在耶誕節前一週安排訂位。

同場加映：環遊世界聖誕茗茶音樂禮盒

TWG Tea以世界城市的節慶氛圍為靈感，首次推出「環遊世界聖誕茗茶音樂禮盒」，共兩款包括「聖誕願望茗茶音樂禮盒」及「聖誕之旅茗茶音樂禮盒」。禮盒以金色和節慶色調為主要設計，並特別融合音樂盒，開啟盒蓋後，便出現音樂旋律，像是驚喜的音樂盒，每款禮盒內有四入「迷你茗茶罐」，以世界城市為名，在喝茶時讓你彷彿神遊世界，每款售價2,220元。

Cantine Marais 瑪黑餐酒冬季新菜，今年則以「分享」為概念，來凸顯歡聚幸福之心，以來自山、海的冬季美味為主題，包含大海鮮甜、土地菇類、樹木栗子等，用菲力牛肉塗抹上蘑菇泥與鹹香的⻄班牙山火腿，再以酥皮包覆烤製的威靈頓牛排，推出2人分享餐與4人分享餐，售價1,680元起。

其他包括廣納波士頓龍蝦、生蠔、白蝦、市場海鮮的澎湃海鮮盤，彷彿有法國巴黎的街景佐餐，一樣分為2人至4人的大份量，售價從1,980元起。