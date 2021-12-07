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400坪誠品書店進駐遠百竹北　挑高寬廣空間「夾攻蔦屋」下月登場

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▲誠品書店、蔦屋書店。（圖／業者提供）

▲誠品書店將進駐遠百竹北，開出新竹地區第二間分店，此為新竹巨城店店景。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

最近商場話題最熱鬧的莫過於新竹地區，隨著遠百竹北預計在下月開幕，誠品書店今（12／7）表示，也將在遠百竹北開出該區第2間大型書店，與位於新竹巨城的誠品書店相呼應，正巧新竹大魯閣湳雅廣場，也將開出24小時營業蔦屋書店，讓該區消費者更有書香好去處。

隨著年底到來，離遠百竹北的開幕日也越來越近，今誠品公布年度閱讀報告，董事長吳旻潔出席時，也首度對外證實將進駐遠百竹北，是從2016年誠品新竹店收攤以來，首度在新竹地區開展新店，據悉位置在遠百地下一樓，是中型店的規格，共有400坪大小，較巨城店「略小一點」，也有挑高空間讓整個視覺感不壓迫。

誠品近年積極調整營運策略，10月底首間小型社區店在內湖開幕，預計深入全台城鄉社區、目標在3年開出100家社區創新店，明年除了遠百竹北之外，位於馬來西亞吉隆坡的首間直營海外店也將開幕，2023年則有全球最大旗艦店「新店裕隆城」將登場，廣達1.8萬坪結合書店、生活賣場與藝文展演空間，2024年登場的還有台灣南部最大書店碳佐麻里，6000坪的規模與台北松菸店相當。

位於新竹巨城的誠品書店在2020年剛完成全新改裝，號稱擁有桃竹地區最多藏書，最吸睛的設計空間莫過於挑高達7公尺，長度共有40公尺的「閱讀大道」，透過落地窗與天窗引入光線，讓閱讀空間更加寬廣舒適，也是目前新竹地區消費者最喜愛的閱讀角落。

▲誠品書店、蔦屋書店。（圖／業者提供）

▲誠品巨城店有7米高挑高空間，視覺廣闊，面積共410坪。

而近期大魯閣新竹湳雅廣場也宣布，針對人口數越來越活躍的新竹市場，明年3月將開幕台灣首間24小時營業的蔦屋書店，要做夜貓族的「夜衝勝地」，除了有近450坪的大面積空間之外，其大面書牆高達兩層挑高樓層，視覺面積達到20米，民眾更可從階梯狀的空間設計，直接從一樓走下B1書店中央，即使路過都能沈浸在書香的氛圍中，蔦屋自有餐飲品牌「WIRED CHAYA茶屋」也將在其內設置新竹首店。

▲誠品書店、蔦屋書店。（圖／業者提供）

▲大魯閣新竹湳雅廣場將開幕24小時營業的首間蔦屋，打造文青聖地，預計明年3月開幕。（圖／大魯閣提供）

關鍵字：

誠品, 社區店, 誠品生活時光 eslite me-time, 內湖瑞光, 遠百竹北竹, 竹北遠百, 竹北

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