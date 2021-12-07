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誠品2021年度閱讀報告　20至24歲年輕人「最愛買書」

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▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

▲誠品公布2021年年度閱讀報告，發現20歲至24歲年輕族群，出手買書比例最高。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品今（12／7）日發布「2021誠品年度閱讀報告」，集結300萬名誠品人會員喜好進行分析並發表，結果發現20歲到24歲年輕族群購書比例最高，跟現今社會普遍認為「年輕人都只看手機」的印象不同，此年齡層愛買書的出手熱點包括台北南西、高雄與屏東等分店。

每年誠品在歲末都會公開「年度閱讀報告」，說明圖書市場的相關分析與趨勢，今年首度公開300萬名誠品人會員喜好，發現20歲到24歲年輕族群購書比例相對較高，達到62%，意即100個20歲到24歲的消費者，約有6成2的比例會出手購書，也是所有年齡層購買實體書出手率最高的。

▲誠品2021年度閱讀報告。（圖／誠品提供）

比例第二高的則是45歲至49歲的族群，消費比例達到60%；第三名則是40歲至44歲的消費者，比例在59%，而實體購書出手比例最低的年齡層則是30歲至34歲，比例為53%。

而分析閱讀與不同類別的購物傾向也發現，喜歡買書的誠品人會員最講究品味，有近40%的消費者買書同時，也購買時尚用品；購買親子用品的會員，高達67％同時也會購買書籍；購買文具、玩具的會員，偏愛「圖像閱讀」與「大眾小說」；愛讀心理勵志書籍的會員，平時最愛購買服飾、鞋子、包包等犒賞自己。

▲誠品2021年度閱讀報告。（圖／誠品提供）

若從誠品人卡別分析，不管是黑卡、金卡、白卡的會員，平均購書本數皆以兒童圖書最高，其次為文學、商業等，可見孩子快樂、健康的成長，是大家共同的期盼。另擅長書寫溫柔文字的作家「不朽」，則連續三年蟬聯台灣「年度十大華文文學作家」第一名，；Middle、張西、張曼娟亦皆連續三年入選年度十大作家。

關鍵字：

誠品, 年度閱讀報告, 閱讀, 分析

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