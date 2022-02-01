百萬棉花糖網紅與瘦女孩撞衫！「不分尺碼」挑戰…結局神逆轉

記者鮑璿安／綜合報導

時下許多年輕女孩經常出現「身材焦慮」，認為只有瘦才是美，來自新澤西的大尺碼模特兒丹妮絲梅賽德斯（Denise Mercedes）發起了一項「Style Not Size」挑戰，當她與各種體型的女孩穿著同樣造型時，原來不論胖瘦都能很美。

30歲的Denise Mercedes身兼大尺碼模特兒與服裝設計師，在IG擁有超過140萬粉絲追蹤，最鮮明的特色就是她的棉花糖體型，偶然一次與好友穿著比基尼拍照的過程中，Denise Mercedes發現不同體態穿著同樣的服裝很有趣，於是發想了「Style Not Size」系列。

為了讓不同身材的女孩勇敢追求時尚，Denise Mercedes會與好友穿著方領印花上衣搭配白褲出鏡，哪怕是休閒的運動中空套裝，與充滿女人味的平口剪裁緊身裙都難不倒，很多豐腴女孩不敢嘗試的單品，Denise Mercedes都一一上身，與好友展現各自的曼妙姿態。

這項「Style Not Size」挑戰也鼓勵了許多人，掀起網友給予正面肯定，「竟然覺得胖一點也很好看」、「第一眼直接看到Denise」、「不同體型都可以很美」、「美和時尚本來就不該只有一種樣子」。