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不看臉！從「喜歡的男生髮型」測出真實性格　鍾情長髮個性最怪

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記者王則絲／綜合報導　圖／翻攝自IG

假如說先不看臉蛋顏值的話，女孩們是否會對哪種特定的「男生髮型」，感覺特別加分、特別心動、經過時會想多看一眼？如果有男朋友的話，也會希望男友剪的那種髮型？今天就要從你「喜歡的男生髮型」，來測測內心真實性格。

Ｑ：對以下哪一種「男生髮型」感覺特別心動、加分？（記得先「不看臉蛋」喔！）

Ａ：丹迪頭

Ｂ：捲瀏海

Ｃ：長髮

Ｄ：俐落短髮

【解析】

【解析】

【解析】

▲男生髮型。（圖／翻攝自IG）

Ａ：丹迪頭

「丹迪頭」簡單來說指的就是蓋額頭瀏海髮型，兩側的漸層是關鍵，會比額前瀏海短一些，以製造出厚度、蓬度，常給人一種溫柔、奶狗般的暖男印象。喜歡男生留丹迪頭的女孩，個性以和為貴，不喜歡和人進行可能產生爭執的競爭，經常把利益拱手讓人，因為內心常覺得只要別人開心，自己多做一點也沒關係，總是在默默的付出，但是能力也是無庸置疑的。

▲男生髮型。（圖／翻攝自IG）

Ｂ：捲瀏海

捲瀏海的造型變化就很多，包括燙捲的瀏海、自然捲的瀏海，或是韓星們最愛的逗號瀏海也都屬於此範圍，喜歡男生剪這種帶點隨興自然氛圍髮型的女孩，是個在社會上適應能力強的人，懂得察言觀色，說話懂分寸、有智慧，基本上處事都頗為理性，也會正視自己的缺點，而不是逃避、掩蓋，會積極去改進，有上進心。

▲男生髮型。（圖／翻攝自IG）

Ｃ：長髮

喜歡男生留長髮髮型的女孩，內心藏著一顆文藝的心靈，喜歡替生活的小事賦予意義，也能說是個哲學派。在人群中你有點屬於異類，但是能找到跟你一樣怪的朋友們，不熟的人會覺得你很難接近，其實你也不太在意別人的想法，很多事情都懶得浪費唇舌去解釋，獨處時最自在。

Ｄ：俐落短髮

像是小平頭、「朴世路」栗子頭⋯⋯這種短髮的髮型，通常會特別需要顏值才撐得起來，但別忘了今天先「不看臉蛋」，如果你是特別喜歡男生剪利落短髮的女孩，是個擁有直率、爽朗個性的人，很有正義感又負責任，喜歡有話直說、怕麻煩所以不會拐彎抹角，但有時也容易因為這樣得罪他人，你很重視情義，不論在友情還是愛情上，都會無條件的相信對方。

關鍵字：

心理測驗, 心測, 男生髮型, 喜歡的男生髮型, 真實性格, 性格, 個性

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