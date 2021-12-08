有感保濕又滋潤！5款「面膜神器」一定要擁有

記者李薇／台北報導

面膜是很多女性都喜歡的單品，因為它可以迅速為肌膚保濕鎖水，所以非常受到歡迎，《ET FASHION》也整理多款面膜，從片狀到泥狀的通通都有，滿足所有愛美女性的需求。

1.MIKOBEAUTÉ 限量禮盒

添加珍貴科技成分黃金胜肽以及獨家20種高效植粹配方，黃金胜肽以9999黃金為載體，搭載24K金導入，二片式TU面膜，細緻服貼臉部肌膚，只要15分鐘，即可將分子細小且不穩定的七胜肽導入肌膚深層。

2.Sukin 玫瑰果保濕滋養泥膜

日常保濕做的不夠充足，臉頰的脫皮就容易找上門。選用高保濕的滋養泥膜就是最好的解答。蘊含三大天然營養成份：玫瑰果、卡卡杜梅和框檔果，能及時給予肌膚修護與所需養份。玫瑰果與卡卡杜梅使其蘊含豐富的維他命C、E。密集補充肌膚所需水份，清潔洗淨後效果立即有感，臉部保水透亮度更上一層！

3.FANCL 核心修護冬季限量套組

100%鮮純精華營養，推出全新「核心修護冬季限量套組」，為肌膚施展耀眼魔法。套組精準鎖定冷冬肌膚潤護緩齡保養需求，新加入在日本列為「醫藥部外品」的核心抗皺修護霜，搭配高機能前導型精華核心彈力緊緻精萃與膠原賦活滋養面膜，一組3品集中修護，360度煥活年輕嫩亮好膚。

4.水美媒 蜂后甦顏超水針面膜

蜂后甦顏超水針面膜打破傳統滋潤型面膜，使用最新水溶性技術讓精華液在肌膚有驚人觸感，有如絲絹般柔滑，敷後清爽不黏膩、有彈性；不僅「高保濕」、「超細嫩」、「自然亮」，更擁有深層保濕、抗老緊緻極淨顏亮白效果，一片面膜滿足三種需求。

5.Oui Organic 玫瑰精萃煥顏保濕面膜

Oui Organic玫瑰精萃煥顏保濕面膜，添加高比例的玫瑰純露、有機玫瑰精油、預防老化的阿爾卑斯高山雪絨花、珍稀深海墨角藻等頂級滋養，不黏膩好吸收，賦予肌膚超水潤光感，10分鐘極速導入，立即緊緻柔滑，超保濕、超亮白，讓肌膚煥然一新！