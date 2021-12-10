卡地亞巨星摯友歡沁祝福，超夢幻組合閃爆聖誕美好時刻

▲卡地亞發表全新「LOVE IS ALL」形象影片，12位國際巨星攜手演出。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

歲末迎來親友相聚慶祝的佳節時分，卡地亞（Cartier）發表全新「LOVE IS ALL」（禮讚真愛）形象影片，由英國新銳導演暨時尚攝影師Charlotte Wales掌鏡拍攝，捕捉12位國際巨星以大合唱形式獻上一首愛的讚歌，彰顯品牌致力頌揚愛的普世與永恆價值，並以歡樂及無私的精神散播愛的真諦，為佳節注滿喜悅。

▲莉莉柯林斯佩戴Clash de Cartier項鍊，展現個性美。

▲王嘉爾戴上Juste un Clou手環與Pasha腕錶，帥氣有型。

導演Charlotte Wales擅長以清新視角與細膩編排，打造輕鬆自在的氛圍，此次她於巴黎、洛杉磯和上海取景拍攝，完美詮釋卡地亞積極闡述的核心理念：人與人的互相啟發，不僅能豐富每個人的獨特個性，也能藉著交流與連結也能激發每個人的才華。「LOVE IS ALL」影片選曲也隱含深刻意義，為1970年代Roger Glover和 Ronnie James Dio 創作的歌曲，高唱著「Everybody’s got to live together」（沒有人可以單打獨鬥），意謂在年末佳節時刻，親友團聚尋得最溫暖的力量。

卡地亞12位品牌摯友組成華麗的巨星陣容，在「LOVE IS ALL」影片高唱主打曲，並隨旋律開心律動，傳遞正能量，包括女星艾拉巴林斯卡（Ella Balinska）、瑪莉亞卡拉波高諾（Mariacarla Boscono）、莫妮卡貝魯奇（Monica

Bellucci）、鋼琴家卡蒂雅 (Khatia Buniatishvili)、莉莉柯林斯（Lily Collins）、格什菲法拉哈尼（Golshifteh Farahani）、梅蘭妮蘿倫（Mé lanie Laurent）、特洛伊希文（Troye Sivan）、薇洛史密斯（Willow Smith）、安娜貝爾華麗絲（Annabelle Wallis）、王嘉爾和梅西威廉斯（Maisie Williams），共同詮釋人們必須跳脫框架、挑戰極限與跨越藩籬，以及克服人生中阻止我們前進與解放己心的障礙。

▲莫妮卡貝魯奇演繹卡地亞高級珠寶系列鱷魚項鍊。





▲格什菲法拉哈尼佩戴華麗的高級珠寶系列項鍊、耳環與戒指。







▲薇洛史密斯以黑西裝搭配卡地亞鑽石作品。

12位卡地亞品牌摯友在影片中，各自挑選出彰顯個人特色的珠寶或腕錶入鏡，也為正在替家人或自己物色佳節禮物的人們，示範完美穿搭。義大利女星莫妮卡貝魯奇、鋼琴家卡蒂雅、名模瑪莉亞卡拉波高諾均佩戴高級珠寶系列鑽石作品，彰顯女神氣勢；Panthère de Cartier美洲豹珠寶則能襯出時髦味，擄獲安娜貝爾華麗絲、艾拉巴林斯卡的芳心；好萊塢巨星莉莉柯林斯則偏愛俐落風格，藉由一條Clash de Cartier項鍊發表她的時尚宣言。

▲安娜貝爾華麗絲疊戴Panthère de Cartier美洲豹手環並搭配耳環。





▲特洛伊希文戴著Pasha腕錶與LOVE手環。





▲梅西威廉斯也戴Pasha腕錶與LOVE手環展現青春本色。



青春洋溢的特洛伊希文與梅西威廉斯，則不約而同戴著Pasha腕錶與LOVE手環展現年輕本色，王嘉爾同樣戴上Pasha腕錶但搭Juste un Clou釘子手環，一樣帥氣有型。足見卡地亞豐富的設計跨越性別、世代，是獻上感謝心意或寵愛自己的完美聖誕禮物，品牌經典紅盒乘載著溫暖的愛與心意，無比珍貴。

▲艾拉巴林斯卡以卡地亞Panthère de Cartier美洲豹珠寶襯出時髦味。

▲鋼琴家卡蒂雅以黑西裝搭卡地亞高級珠寶系列鑽石項鍊，風格俐落。





▲瑪莉亞卡拉波高諾佩戴卡地亞高級珠寶作品展現名模氣勢。





▲梅蘭妮蘿倫疊戴Ballon Bleu de Cartier腕錶與Trinity手環。