卡地亞巨星摯友歡沁祝福，超夢幻組合閃爆聖誕美好時刻

▲卡地亞發表全新「LOVE IS ALL」形象影片,12位國際巨星攜手演出。(圖/卡地亞提供,以下同)

時尚中心/台北報導

歲末迎來親友相聚慶祝的佳節時分,卡地亞(Cartier)發表全新「LOVE IS ALL」(禮讚真愛)形象影片,由英國新銳導演暨時尚攝影師Charlotte Wales掌鏡拍攝,捕捉12位國際巨星以大合唱形式獻上一首愛的讚歌,彰顯品牌致力頌揚愛的普世與永恆價值,並以歡樂及無私的精神散播愛的真諦,為佳節注滿喜悅。

▲莉莉柯林斯佩戴Clash de Cartier項鍊,展現個性美。

▲王嘉爾戴上Juste un Clou手環與Pasha腕錶,帥氣有型。

導演Charlotte Wales擅長以清新視角與細膩編排,打造輕鬆自在的氛圍,此次她於巴黎、洛杉磯和上海取景拍攝,完美詮釋卡地亞積極闡述的核心理念:人與人的互相啟發,不僅能豐富每個人的獨特個性,也能藉著交流與連結也能激發每個人的才華。「LOVE IS ALL」影片選曲也隱含深刻意義,為1970年代Roger Glover和 Ronnie James Dio 創作的歌曲,高唱著「Everybody’s got to live together」(沒有人可以單打獨鬥),意謂在年末佳節時刻,親友團聚尋得最溫暖的力量。

卡地亞12位品牌摯友組成華麗的巨星陣容,在「LOVE IS ALL」影片高唱主打曲,並隨旋律開心律動,傳遞正能量,包括女星艾拉巴林斯卡(Ella Balinska)、瑪莉亞卡拉波高諾(Mariacarla Boscono)、莫妮卡貝魯奇(Monica

Bellucci)、鋼琴家卡蒂雅 (Khatia Buniatishvili)、莉莉柯林斯(Lily Collins)、格什菲法拉哈尼(Golshifteh Farahani)、梅蘭妮蘿倫(Mé lanie Laurent)、特洛伊希文(Troye Sivan)、薇洛史密斯(Willow Smith)、安娜貝爾華麗絲(Annabelle Wallis)、王嘉爾和梅西威廉斯(Maisie Williams),共同詮釋人們必須跳脫框架、挑戰極限與跨越藩籬,以及克服人生中阻止我們前進與解放己心的障礙。

▲莫妮卡貝魯奇演繹卡地亞高級珠寶系列鱷魚項鍊。





▲格什菲法拉哈尼佩戴華麗的高級珠寶系列項鍊、耳環與戒指。







▲薇洛史密斯以黑西裝搭配卡地亞鑽石作品。

12位卡地亞品牌摯友在影片中,各自挑選出彰顯個人特色的珠寶或腕錶入鏡,也為正在替家人或自己物色佳節禮物的人們,示範完美穿搭。義大利女星莫妮卡貝魯奇、鋼琴家卡蒂雅、名模瑪莉亞卡拉波高諾均佩戴高級珠寶系列鑽石作品,彰顯女神氣勢;Panthère de Cartier美洲豹珠寶則能襯出時髦味,擄獲安娜貝爾華麗絲、艾拉巴林斯卡的芳心;好萊塢巨星莉莉柯林斯則偏愛俐落風格,藉由一條Clash de Cartier項鍊發表她的時尚宣言。

▲安娜貝爾華麗絲疊戴Panthère de Cartier美洲豹手環並搭配耳環。





▲特洛伊希文戴著Pasha腕錶與LOVE手環。





▲梅西威廉斯也戴Pasha腕錶與LOVE手環展現青春本色。



青春洋溢的特洛伊希文與梅西威廉斯,則不約而同戴著Pasha腕錶與LOVE手環展現年輕本色,王嘉爾同樣戴上Pasha腕錶但搭Juste un Clou釘子手環,一樣帥氣有型。足見卡地亞豐富的設計跨越性別、世代,是獻上感謝心意或寵愛自己的完美聖誕禮物,品牌經典紅盒乘載著溫暖的愛與心意,無比珍貴。

▲艾拉巴林斯卡以卡地亞Panthère de Cartier美洲豹珠寶襯出時髦味。

▲鋼琴家卡蒂雅以黑西裝搭卡地亞高級珠寶系列鑽石項鍊,風格俐落。





▲瑪莉亞卡拉波高諾佩戴卡地亞高級珠寶作品展現名模氣勢。





▲梅蘭妮蘿倫疊戴Ballon Bleu de Cartier腕錶與Trinity手環。