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文佳煐撞衫倪妮「3年前舊禮服」！　氣場險被壓過靠S曲線拼了

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記者鮑璿安／台北報導

韓星文佳煐出演戲劇《女神降臨》人氣高升，日前出席頒獎典禮《2021 AAA亞洲明星盛典》時，一套仙氣飄飄的純白細肩帶禮服將好身材完美流露，沒想到眼尖網友發現，大陸女星倪妮早在2018年就穿著過該套禮服，且兩人選擇一黑一白色調，風格大不同掀起熱議。

文佳煐在今年AAA頒獎典禮中選擇了知名設計師品牌Alex Perry禮服，來自2018年早秋系列，已經是過季禮服，但她穿著之下仍不妨礙仙氣發揮，裙裝以極細肩帶勾勒肩頸線條，搭配上平口剪裁修飾，若隱若現放送美胸。隨著緊身裙襬而下，文佳煐前凸後翹的S曲線相當明顯，不費力展現性感氣息，與過往的青澀形象產生極大反差。

▲倪妮、文佳煐 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲倪妮、文佳煐 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲大陸女星倪妮在2018年就已經穿過同款Alex Perry禮服 。（圖／翻攝自微博）

Alex Perry本身就是女星紅毯愛牌，恰巧大陸女星倪妮在2018年就已經穿過同款造型，與文佳煐不同之處僅在於顏色選擇，倪妮以黑色系彰顯獨特率性氣息，而她向來是紅毯常勝軍，倪妮將黑髮往後披露出直角肩，尺度拿捏得宜，一舉一動散發迷人氣質。而兩位女神撞衫，更引發網友兩極評價，「文佳煐選白色很有仙氣」、「倪妮氣場壓過文佳煐了」、「隔了3年撞衫有點糗了」。

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關鍵字：

文佳煐, 倪妮, 撞衫, 紅毯

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