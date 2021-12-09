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冬日憂鬱提不起勁　5種「讓心情變更好」的食物，幫助分泌幸福賀爾蒙

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▲▼保持快樂的方法 。（圖／Unsplash）

▲選對食物有助穩定情緒，幫助分泌快樂賀爾蒙 。（圖／Unsplash、pixabay）

編輯／借借

一年歲末又要來臨，總覺得對工作欲振乏力，回到家想放鬆卻找不到方法，追劇、打電動反而讓隔天的你更累，感受不到幸福感，有可能是冬日憂鬱惹的禍，或者是你真的太疲勞了，專家表示，這種鬱鬱寡歡的感覺，除了培養能讓自己開心的興趣之外，還可多攝取5種食物，有助分泌「快樂賀爾蒙」心情會更好。

▲▼5個方法教你停止內耗、找到快樂 。（圖／Unsplash）

全麥麵包
已經很普遍、易於買到的全麥麵包，不但吃起來比一般麵包健康，適量攝取碳水化合物，也有助於增加血清素，更好的是選擇全穀穀類，因為微量礦物質硒成分還能提振精神，但畢竟是碳水化合物，建議在白天或上午吃。

▲麵包,漫遊古英國。（圖／取自免費圖庫pixabay）

菠菜
菠菜含有豐富葉酸，有研究報告發現，補充「L-甲基葉酸」除可以讓抗憂鬱劑效果變更好之外，也能幫助血清素、多巴胺與正腎上腺素分泌，讓情緒更為穩定，避免憂鬱症發生，市面上也有販售冷凍波菜，只要水煮一下就能吃，食用方法更加方便。

菠菜。（圖／截自Pixabay）

深海魚類
魚油中富含的Omega-3不飽和脂肪酸，可在人體內會轉變成DHA，並保護腦部細胞，且還能發揮與常用的抗憂鬱藥像是碳酸鋰的類似作用，增加血清素的分泌，深海魚包括竹莢魚、鱈魚、比目魚、鯛魚、鮭魚、沙丁魚、海鱸、旗魚、鮪魚、白帶魚、鰻魚、黃花魚、鯧魚等。

▲▼鮭魚、秋刀魚、沙丁魚富含Omega-3，可抗發炎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

葡萄柚
葡萄柚裡富含的維生素C，是人體製造多巴胺時的重要成分，且還能幫助製造副腎上腺皮質素對抗壓力，果皮與果肉的香味，也可以從「氣息」順便療癒一下心靈，還有提神的功效喔。

▲▼柳橙,檸檬,葡萄柚（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

香蕉
含有天然植物鹼的香蕉，適量攝取有助提振精神，且內含人體無法自行合成的色胺酸、維生素B6的成分，幫助大腦製造血清素，而熱量低又含有微量鉀，很適合當作嘴饞時的宵夜，並有助眠的小福利。

▲香蕉。（圖／unsplash）

關鍵字：

飲食, 憂鬱, 快樂賀爾蒙, 心情好

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