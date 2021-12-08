劉詩詩甜笑看CHANEL秀！「工坊系列」彩色斜紋軟呢、化妝箱包超勸敗

▲香奈兒2021/22 Métiers d’art 特別於新建立的「le19M」品牌總部展開 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

每年12月，香奈兒（CHANEL）帶來精彩絕倫的工坊系列，昨晚登場的 2021/22 Métiers d’art 特別於新建立的「le19M」品牌總部展開，藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard)一改過往的黑白極簡基調，在本季中加入了彩色珠飾展現的塗鴉式刺繡、飽和紫色手袋，品牌形象大使大陸女星劉詩詩也加入線上看秀行列。

▲斜紋軟呢外套結合了運動衫長袖，穿著更為日常。

「le19M」由建築師 Rudy Ricciotti 打造，專為工藝夥伴籌畫，在此處呈現2021/22 Métiers d’art 工坊系列巧妙不過，本次系列以都會結合運動風格展開，賦予極度實穿性，像是經典的斜紋軟呢外套結合了運動衫長袖，整體廓形比起過往更加修長幹練，可搭配丹寧褲裝與寬褲呈現，不拘束日常行動。為展現品牌工藝，Lesage 刺繡工坊以彩色珠飾展現的塗鴉式刺繡，紫色或皇家藍寬版針織百慕達短褲穿搭印象深刻。

▲印花刺繡豐富層次感。

另出現許多刺繡圖紋都是呼應建築物結構線條而延伸設計，Montex 刺繡工坊使用銀色亮片打造的鮮明幾何紋理，口袋間、袖口出現的印花刺繡，以及再熟悉不過的數字5、山茶花與雙C元素，豐富了整體生命力。

拎在模特兒手中的化妝箱包款，換上了飽和紫色毛絨外衣，搭配皮穿鏈細節顯得格外可愛。偏好小巧尺寸包款的時尚迷，本系列也出現約手掌大的「硬殼包」，菱格紋與雙C Logo賦予奢華氣息，是日常包款也是極佳搭配配件。

▲香奈兒品牌大使劉詩詩線上看秀。（圖／翻攝自微博）