「蜘蛛人女友」正面全裸超大膽！一層透明薄膜緊貼，全網看呆

記者王則絲／台北報導

演出漫威系列《蜘蛛人》電影的女星贊達亞（Zendaya），於戲裡戲外都是「蜘蛛人女友」身份，一向有著紅毯常勝軍名號的她，無論多麼前衛的服裝都能成功駕馭，這回她更是大膽穿著「正面全裸」的中空造型登上雜誌封面，僅有一層透明薄膜緊貼身前，但一點遮蔽效果都沒有，讓全網都看呆了。

贊達亞與湯姆霍蘭德（Tom Holland）不久前公開假戲真做戀情，讓粉絲們都忍不住興奮尖叫，加上最近頻繁跑電影《蜘蛛人：無家日》的宣傳活動，兩人經常在鏡頭前同框放閃，且這對「蜘蛛CP」每每現身的造型都會成為焦點，尤其是身高足足有178公分的贊達亞，踩上高跟鞋後總比湯姆霍蘭德高出一截，合照中經常顯現「最萌身高差」。

擁有高挑身材的贊達亞時尚駕馭力一流，各種特殊設計的服裝都能完美演繹，這回登上《Interview》雜誌封面，她大膽穿上LOEWE 2022春夏系列的前衛剪裁中空裝，正面幾乎是全裸狀態，圓形挖洞處以透視的薄膜材質緊貼身上，卻一點遮蔽效果都沒有，整個胸型輪廓全看光！搭配寶格麗珠寶點綴，並加上復古年代氛圍的超高棕色捲髮，整體造型令人驚艷，這可不是人人都駕馭得來。

這次拍攝封面大片，驚艷造型當然不只一套，贊達亞還換上了BURBERRY的圖騰緊身裝，勒出零贅肉身形之外，側面挖空亦展露大面積肌膚；還有另一套來自MIU MIU的兩截式服裝，以極短版的上衣搭配極低腰的迷你裙，更是凸顯出她緊實的腹肌線條。

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