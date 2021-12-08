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Rosé身上這件「棒球外套」男女通殺！小賈斯汀夫妻兩個人搶著穿

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPNK成員Rosé於IG上坐擁五千多萬名粉絲追蹤，帶貨實力可強大了，Rosé就曾穿上一款黑白「棒球外套」，看似低調無奇，卻早已佔據了東西方名人們的衣櫃，包括小賈斯汀（Justin Bieber）和他老婆海莉比伯（Hailey Bieber）也曾穿過，夫妻倆還搶著穿呢，這款外套可說是男女通殺。

▲明星搶穿SAINT LAURENT棒球外套。（圖／品牌提供）

▲Rosé穿著黑白配色棒球外套。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

Rosé身為SAINT LAURENT全球品牌大使，身上所穿的黑白配色棒球外套正是來自SAINT LAURENT的經典款，她以下身搭配百褶短裙的方式，營造出叛逆學院風，一改平時甜美的形象，瞬間化身暗黑系少女。

▲明星搶穿SAINT LAURENT棒球外套。（圖／品牌提供）

▲明星搶穿SAINT LAURENT棒球外套。（圖／品牌提供）

▲小賈斯汀、海莉比伯、吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德也都曾穿過同款。（圖／品牌提供）

而這款棒球外套，其實眾多明星都曾穿上，包括上述提到的小賈斯汀夫妻，以及超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid），還有韓星「臉蛋天才」車銀優、李洙赫，經典百搭的帥氣造型男女通殺，即使到處撞衫，仍然是衣櫃必備款。

▲明星搶穿SAINT LAURENT棒球外套。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT經典棒球外套黑白、綠白配色款式。（圖／品牌提供）

SAINT LAURENT棒球外套自2013年首度推出，連年蟬聯銷售寶座，被年輕世代視為必收的單品之一，以羊絨毛料拼接皮革材質打造，並透過肩膀槍背帶細節與束腰收尾，中性的風格女孩們穿起來顯得又酷又辣，男生們穿起來則是能顯現寬闊的肩膀線條，讓身材看起來更為挺拔，同時又不乏潮流韻味。

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關鍵字：

Rosé, 小賈斯汀, 海莉比伯, SAINT LAURENT, YSL, 棒球外套

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