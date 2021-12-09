男士平口褲破盤價！一件才45元、吸濕排汗超舒適

文／C編

內褲是最私密的單品之一，因為接觸肌膚最嬌嫩的部位，為了講求衛生乾淨，最好每6個月就換新一批，避免肌膚敏感刺激，「Her森森」推出「雙12早鳥開賣」活動，男性平口褲原價最高2880元、下殺只要1111元，而且一次擁有25件組，相當一件不到45元，超級划算。

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▲雙12早鳥開賣活動，男性平口褲特價，最低平均每件不到45元。點我購買。



梁衫伯零著感印花包根平口褲男內褲25件組（M-2XL），原價2880元，特價1111元

這款內褲採用冰涼紗材質設計，穿起來絲滑涼感舒適，加上輕量柔軟，彈性延展，乾爽透氣，非常舒服，多款精緻設計的花色、鬆緊帶彈力褲頭，不管是身材瘦小還是魁武的男性，都可以找到適合的尺寸。

Paloma灣製吸濕排汗平口褲，6入組，原價1800元、特價594元

高彈性鬆緊帶，舒適不緊勒，當然也是好穿不緊繃、不勒腰，Cool plus細纖維面料，吸濕排汗、透氣不悶熱，加上簡約的活性印染壓紋，穿起來健康安心，不僅男性可以穿，女孩想當作舒適居家褲也沒問題。

BeautyFocus英倫紳士棉質平口褲，12件組，原價1198元、特價588元

內褲最重要的就是舒適，BeautyFocus英倫紳士棉質平口褲，具吸濕快乾的特性，透氣散熱，不管是夏天、冬天，都舒服透風，輕薄的面料爽膚程度一極棒，絕對是必備。

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梁衫伯 開襟酷涼男生平口褲 18件組（M-2XL），原價3240元、特價1111元

三層隱藏式鈕扣門襟設計，便利性UP，不用穿穿脫脫非常麻煩，內藏式的鈕扣讓層次感提升，伸縮冰涼紗彈性材質，超涼感降溫透氣，包覆式車縫，舒適合身，質感加倍，吸濕乾爽排汗，不用擔心悶熱。