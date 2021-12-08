簡嫚書被高顏值女兒搶風頭！　曝教育方式「一情況」獎勵巧克力

▲女星簡嫚書與女兒雲大。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女星簡嫚書婚後育有兩女雲大、雲二，今（8日）出席義大利百年巧克力品牌Venchi耶誕新品發佈會，簡嫚書特別帶著女兒雲大亮相，面對眾多媒體，雲大羞澀不發一語，反而媽媽簡嫚書成為發言人。談及自己的教育理念，簡嫚書自認不算特別嚴格，巧克力和冰淇淋都會適當獎勵小孩。





▲簡嫚書帶著3歲女兒雲大出席Venchi耶誕新品發佈會 。（圖／品牌提供）

簡嫚書的3歲女兒雲大外型亮眼，為出席Venchi耶誕新品發佈會，就算被巧克力甜品包圍，依舊很聽媽媽的話，被問到如何控制小孩的飲食？簡嫚書表示：「其實不會特別嚴格說完全不能吃，前陣子雲大有小受傷，所以為了鼓勵她乖乖康復，就有獎勵巧克力吃。」因簡嫚書自己也是巧克力愛好者，「我自己蠻喜歡有含酒精的，如果跟小朋友一起吃的話，就是選含有榛果的。」關於聖誕系列她則推薦造型吊飾與鐵盒巧克力，可以掛在聖誕樹上很有節慶氛圍。

▲簡嫚書私下也愛巧克力 。（圖／品牌提供）

簡嫚書工作滿檔，因此聖誕節也將在拍戲中度過，但她仍有準備活動與雲大一起慶祝，而私下的療癒方式，簡嫚書同樣離不開美食，她特別傳授獨門療癒配方，常以義式濃縮咖啡搭配一兩顆巧克力食用，不僅身材不會太有負擔，心靈上也能被滿足。她提到，「我自己就有運動習慣，食物挑選就是天然跟健康的。」品牌的巧克力也是用天然材質，頂級莊園的可可豆，皆是無麩質的，所以享受美食的同時也可以取得平衡。

▲簡嫚書推薦Venchi耶誕新品，聖誕樹巧克力小鐵盒 。（圖／品牌提供）