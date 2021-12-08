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朴信惠孕前最後一組寫真大片釋出！穿皮草大衣化身「豪門貴婦」

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記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠日前投下震撼彈宣布，將於明年1月和交往4年多男友崔泰俊結婚，並且聲明中也證實已懷有身孕，獲得來自各界與粉絲們滿滿的祝福。而朴信惠代言的服飾品牌先前陸續釋出了她所出鏡拍攝的冬季形像畫報，對照時間來看應是孕前的最後一組寫真大片！只見她一連換上多套皮草大衣、厚實外套，華麗造型宛如嫁入豪門的貴婦。

朴信惠於11月23日時透過經紀公司宣布懷孕、以及計劃舉行婚禮的喜訊，雖在聲明中並未提及寶寶的週數或是性別，但是估計發現不久，因為9、10月份左右朴信惠更新的貼文、動態或拍攝的廣告裡看起來依然很纖細。

▲朴信惠代言形象畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲朴信惠代言形象畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲朴信惠代言服飾品牌冬季形象。（圖／翻攝自MOHOSPHINE，以下同）

而朴信惠長期代言的韓國服飾品牌MOJO.S.PHINE，則是於10月份開始陸續釋出由朴信惠親身演繹的冬季形象，且這組畫報還是於更早之前所拍攝，所以可說是她宣布懷孕前所拍攝的最後一組寫真大片。首先朴信惠示範幾套今年最流行的小香織紋風套裝，優雅氣質立現，且依然能清楚看到腰線，以及牛仔褲下平坦的腹部。

▲朴信惠代言形象畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

接著朴信惠演繹起本季的重頭戲：皮草大衣，長版大衣的領子上飾以份量感同色系皮草，亦或是以不同鮮豔色彩呈現的毛絨絨大衣，都讓朴信惠瞬間氣場升高，華麗的造型就像是嫁入豪門的貴婦一般，狀態在線、貴氣逼人。

▲朴信惠代言形象畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲朴信惠代言形象畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

▲朴信惠代言形象畫報。（圖／翻攝自mojosphine）

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關鍵字：

朴信惠

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