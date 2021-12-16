熬夜追劇小心「眼神死」　皮膚科醫師提醒眼周保養3大關鍵

▲避免3C老化，選擇質地清爽好吸收的眼霜可以薄敷眼周加強保養。（圖／東森自然美提供，下同）

消費中心／綜合報導

眾多高規格製作的優質台劇陸續登場，讓追劇族大飽眼福，然而長期熬夜追劇，睡眠不足容易造成熊貓眼，雙眼也容易渙散無神，久而久之更容易產生細紋形成「紋夾蚊」。專業皮膚科醫師建議除了要控制好追劇時段讓雙眼充足休息，透過分區保養選擇眼部專用保養品，搭配眼周紓壓按摩也不失為明亮雙眼的好方法。

▲新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅。

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅指出，相對臉部肌膚而言，眼周肌膚更薄也容易阻塞，有些人容易產生類似肉芽的粟粒腫，造成大眾認為眼周不能塗擦太營養或滋潤的保養品。唐豪悅認為這想法不完全正確，除非挑選到不適合的保養品或眼下肌膚過薄，才可能會產生敏感、粟粒腫等異常狀態，建議隨著年齡增長慢慢增加保養程序，像是：使用眼周抗老保養品、減少不正常拉扯及摩擦、正確卸妝與防曬，可延緩眼周問題發生；如果要調理，更要選擇相對應的成分添加才行！

正因為眼周肌膚需要特別照顧，唐豪悅醫師提醒3大關鍵：第一、最好「分區保養」挑選眼部專用保養品，如果是眼周較易乾燥的人，可使用滋潤眼霜類型呵護；第二、挑選質地細緻好吸收的乳霜，可薄敷當作眼膜，具有加乘作用，但醫師提醒敏感肌最好視自身情況斟酌使用；第三、除了重視眼下與眼尾的保養，上眼皮也容易失去支撐彈力，同樣需加強塗擦保養。

▲專為嬌嫩眼周設計的BIO UP科美研超緊緻能量特潤眼霜。

近期東森自然美推出專為嬌嫩眼周設計的BIO UP科美研「超緊緻能量特潤眼霜」，輕盈乳霜質地快速滲透，化身能量小電瓶達到縮時保養，堪稱「5D全能亮眼霜」，延續BIO UP最引以為傲的日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純(α-GG)等3大黃金成分的專利雞尾酒配方為基底，可立即保濕，高酵潤澤緊實。

BIO UP科美研「超緊緻能量特潤眼霜」採用α-QPC複合撫紋因子，超導肌活眼周肌膚能量，其珍稀專屬亮眼成分含有吸收率更高的「日本CoQ10」快速賦活眼周緊緻撫紋、「專利重瓣晚櫻花濃萃」均勻膚色擺脫疲憊，提升青春活力與亮度以及「虹光科技」一抹閃耀展現明亮雙眼，營造自然澎潤有神感。

▲BIO UP科美研「超緊緻能量特潤眼霜」將於12/16(四) 22:40東森購物47台LIVE首賣。

冷冷的冬天除了窩在家中追劇，也別忘了好好保養雙眼，定格青春明眸！暨先前BIO UP科美研接連推出的日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露及高純度酒粕胎盤彈潤霜兩大潤澤神器大受好評之後，近期再度推出BIO UP科美研「超緊緻能量特潤眼霜」即將於12/16(四) 22:40東森購物47台LIVE首賣，熬夜族及追劇族都必須手刀加入購物車結帳，才能在即將到來的連假過後，依舊Keep雙眼魅力。