狂銷1200萬瓶的蜂王乳凝露特價了！每瓶837元起　取代所有保養品

文／C編

冬季到來，保養也要跟著換季，各種肌膚都有適合的產品，一定要選對才能養出資潤彈力肌，「Her森森」推出多款含有蜂王乳的保養品，包括OZIO蜂王乳凝露、QQ潤白凝露，最低平均每罐只要837元，一罐就可以打遍天下無敵手，輕鬆養出Q彈嫩肌。

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OZIO 蜂王乳凝露

累積銷售突破1200萬瓶的OZIO蜂王乳凝露，成分中含有膠囊型玻尿酸、膠囊型膠原蛋白、膠囊型蜂王乳等，共52種美容成分，可以幫助肌膚改善乾燥、緊緻彈力，同時補充滋潤，打造細緻平滑又潤澤的完美肌膚，讓人忍不住想要一直摸臉，因為實在太「咕溜」啦！

因為是凝露狀質地，一推抹開就會迅速化開，立刻滲透，油性肌膚可以作為保養最後一道程序，乾性肌膚則可以當作晚安面膜，厚敷在肌膚上，持續一整晚的保濕潤透，第二天保證透亮有光。

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OZIO QQ潤白凝露

QQ潤白凝露同樣也是好吸收的凝露質地，滋潤臉部更有成效，打造出水潤彈嫩的肌底，含有包括胎盤素、甘草酸鉀等，共64種美容成分，還有濃度高達97%的美容液，只要一瓶就可以賦予肌膚滿滿的透亮美白。

而且厲害的是一瓶就可以抵多瓶，當作化妝水、精華液、面霜、乳液、妝前乳、保濕面膜使用，非常適合懶女孩，讓肌膚細緻白皙，擊退黯沉、乾燥與細紋。