「大肚腩」竟有好幾種！營養師教你如何分辨　才能用對方法變瘦

▲不同的肥肚有不同的對應方法。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

農曆春節放假後就開始大吃大喝，摸摸肚子是不是又多了幾層肉呢？想要輕鬆瘦下來，必須先搞懂你是哪種「大肚子」，營養師朱瑞君分享常見的4種大肚子，教你針對肚子狀況做改善，小腹才能越來越平坦。

#小腹肚

小腹肚泛指肚臍以下的腹部凸起，生成的原因有可能是便秘、久坐不動，甚至是因為經期不順，女生較為常見，營養師建議多喝水、多運動、多吃蔬菜水果攝取纖維質來幫助排便順暢，經期後可以尋求專業來調理身體。

#壓力肚

壓力肚的特徵是近來體重不斷上升，不只是肚子大，腰間的贅肉也十分明顯，原因可能來自於賀爾蒙刺激導致食慾上升，進而產生脂肪堆積。想要改善建議維持正常作息，盡量早睡早起，飲食方面可多補充鈣、鎂和色胺酸，放鬆心情多運動，幫助調整壓力荷爾蒙。

#鮪魚肚



肥肥軟軟、全身偏胖，坐下來腰間有兩層游泳圈，就可視為鮪魚肚。鮪魚肚生成原因多半是飲食習慣無肉不歡、青菜攝取不足，喜歡大魚大肉，營養師建議每天多運動，均衡食用各色蔬菜水果，肉類攝取不超過1.5個手掌大。

#啤酒肚

啤酒肚很好辨識，全身不一定都胖，但是一眼望去肚子特別大，顧名思義啤酒肚就是因飲酒過量、加工食品和精緻糖都過度攝取，想要改善啤酒肚，除了適量飲酒外，記得不要吃太甜太油，飲料改喝無糖茶。

▲每一種「大肚子」的成因不一樣。（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

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