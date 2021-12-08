珍妮佛勞倫斯波點洋裝造型太Ｑ　一笑甜翻！被網友封「最美孕婦」

記者王則絲／外電報導

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日挺著孕肚，開始替即將在聖誕夜上檔的新片《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）跑宣傳活動，5日才以一襲金色DIOR禮服亮相首映記者會，隔天她又前往錄製脫口秀《The Late Show with Stephen Colbert》，換穿一身白色波點洋裝，難得俏皮可愛的造型讓她看起來容光煥發、狀態超好，堪稱是「最美孕婦」。

▲珍妮佛勞倫斯日前出席電影首映記者會。（圖／達志影像／美聯社）



珍妮佛勞倫斯其實早在六月時就被拍到小腹隆起，日前電影首映會上可說是懷孕後第一次公開活動亮相，可以看到肚子已經非常大了，推測大約已有八個月，即便挺著大肚子，珍妮佛勞倫斯依然很敬業的替主演新電影宣傳，行程超滿檔。

▲珍妮佛勞倫斯上脫口秀的俏皮活力造型，獲得大大盛讚。（圖／達志影像／美聯社）



首映會後，珍妮佛勞倫斯還登上深夜脫口秀節目，當晚她選穿來自Oscar de la Renta的白色波卡圓點洋裝，與前一天的華麗金色禮服風格迥異，瞬間從觸不可及的仙氣女神，變成俏皮可愛的親民女星，搭配一頭金色捲髮與尖頭高跟鞋，散發出優雅女人味，看起來幸福洋溢又容光煥發，粉絲們都狂讚：「最美孕婦」、「膚質跟髮質都超好」、「美爆」、「狀態超好！」

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