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過期保養品先別扔！讓膝蓋細嫩、當室內噴霧都超好用

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記者李薇／綜合報導

年末大掃除一定會清出一堆過期的化妝品，有些甚至沒用幾次就到了期限，覺得心疼嗎？別急著把它們丟掉，因為有些過期保養品可以拿來做別的用途，這樣一點都不會浪費，這篇一定要收藏起來，遇到同樣的狀況時可以相對應操作。

▲過期,乳液,口紅,香水,保養,香氛,彩妝。（圖／pexels）

過期臉部乳液、乳霜

過期的臉部乳液或是乳霜，拿來抹臉總是有點擔心，但可以拿來擦擦膝蓋、手肘等關節位置，達到潤澤保濕的效果，畢竟有些乳霜可是挺貴的，要直接整罐丟掉有些浪費，不如拿來擦身體，降低罪惡感之餘，也可以幫助肌膚潤澤的效果。

▲過期,乳液,口紅,香水,保養,香氛,彩妝。（圖／pexels）

過期的香水

過期的香水用處可大，基本上因為香水的組成是由酒精、香精所組成，過期仍然可以使用，但、怕肌膚出現過敏狀態，所以建議可以當作室內香氛噴霧，或是廁所香氛噴霧來使用，保持居家香味清新，同時還可以省下不少錢，打造出香噴噴的居家氛圍。

▲過期,乳液,口紅,香水,保養,香氛,彩妝。（圖／pexels）

過期的口紅

過期的口紅可以拿來塗抹在生鏽的鐵或是銀器上面，塗抹過一段時間，再用布擦拭，就會變回光鮮亮麗的顏色，像是Chloe的香水中間的鐵片，就可以用口紅來塗抹並且擦拭，變成銀光閃閃，就像新的一樣，這招真的非常實用，絕對是居家好幫手。

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關鍵字：

過期, 乳液, 口紅, 香水, 保養, 香氛, 彩妝

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