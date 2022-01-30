今年最夯Y2K穿搭！Jennie、杜娃黎波示範「調色盤私服」誰穿誰時髦

記者鮑璿安／台北報導

時尚本來就是一個看不見盡頭的輪迴，1990年代末期流行的「Y2K」穿搭悄悄又回到大眾視線中，在當紅歐美女星杜娃黎波（Dua Lipa）、韓團BLACKPINK成員身上全都能看到，宛如調色盤般的飽和色系帶給人療癒享受，以下就羅列幾個經典穿搭，誰穿誰時髦！

▲杜娃黎波Y2K重點搭配出自義大利品牌Blumarine2022春夏系列粉色系裙裝（圖一） 。（圖／翻攝自IG）

Y2K 指的是Year 2000，即將邁入21世紀新舊交替的年代穿著，代表特色包括亮色系、金屬、皮革反光元素，高彩度結合於一身自帶舞台效果。「Y2K」穿搭頭號人物少不了女星杜娃黎波，將此風潮帶回大眾視線中，像是她以義大利品牌Blumarine 2022春夏系列粉色系裙裝，重點的低腰剪裁與全身粉色系傳遞復古年代感，搭配上蝴蝶元素點綴於腰間，又能呈現出未來科技感。

▲太妍演繹運動衫套裝也是經典搭配之一。（圖／翻攝自IG）

同樣延續高彩度的飽和穿搭，韓星太妍先前在新曲MV中的「運動衫套裝」，其實就是Y2K標誌體現，還特別運用了頭巾和粉色墨鏡加持，配件彰顯時髦效果。BLACKPINK成員Jennie也以墨綠色拉錬套裝小露纖腰，配上髒辮髮型，將浮誇元素融合一身，同樣是女孩們很好仿效的經典Look。

▲高彩度墨鏡不能少。（圖／翻攝自IG）

►小賈辣妻化身「人間JIMMY CHOO」！超模長腿配最新小方塊包超燒

►41歲阿嬌撞衫楊冪女神對決！「蝴蝶結上身超凍齡」網認雙贏