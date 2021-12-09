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凱特王子妃把自己包成聖誕禮物　紅色穿搭超喜氣

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▲▼ 威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲凱特（右）穿蝴蝶結大衣搭配女王出借的鑽石耳環，威廉王子也打上紅領帶呼應。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與王子妃凱特，昨出席在倫敦西敏寺舉辦的聖誕聖詩頌歌儀式，內容錄製為聖誕特別節目，感謝英國每一位人民在疫情期間的付出與對家庭的支持，將於平安夜播出。凱特一襲紅色蝴蝶結領長大衣配紅裙的裝扮，成為全場最亮眼的「嬌」點，網友直呼「凱特就像聖誕禮物」！

▲▼ 威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲凱特（右）同時搭配紅色Gianvito Rossi高跟鞋與手拿包。（圖／路透社）

凱特對於洋裝式長大衣情有獨鍾，首次錄製聖誕特別節目，她選擇英國設計師品牌Catherine Walker的紅色大衣，領子是大方的蝴蝶結設計，立刻讓人聯想到禮物緞帶，她同時佩戴女王伊莉莎白二世出借的藍寶石鑽石耳環，並搭配紅色Gianvito Rossi手拿包與高跟鞋，亮眼的紅色造型在聖誕節活動非常討喜。

▲▼ 威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲威廉王子夫婦與民眾親切互動。（圖／路透社）

威廉王子也特別打上紅色領帶，呼應妻子凱特的穿搭，兩人在西敏寺內戴上口罩，親切與民眾互動獻上聖誕祝福。除了錄製聖誕特別節目，威廉王子夫婦每年在聖誕節前夕發出賀卡，都會印上一家五口的照片，今年會放上什麼甜蜜照，備受期待。

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威廉

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