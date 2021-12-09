迪麗熱巴造型罕見翻車！災難「粉色吊帶褲」被網批：太不用心

▲迪麗熱巴粉色吊帶褲裝成災難造型。（圖／翻攝自微博）



記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴不只擁有完美的五官臉蛋，極其纖瘦的身形也讓她特別上相，不管穿什麼樣的衣服都能很好看，不過近日迪麗熱巴現身代言品牌的直播活動，造型卻罕見翻車了！只見她以一件粉色吊帶褲亮相，網上現場生圖流出，顯得有些臃腫，都看不出擁有的身材優勢了，遭到網友批評：「只有上半身能看」、「衣服不好看，靠顏值撐。」

▲迪麗熱巴粉色吊帶褲裝的工作室精修圖顯得十分俏皮、少女。（圖／翻攝自微博）



迪麗熱巴近期公開活動不少，每每亮相造型都會成為粉絲們焦點，有別於大型紅毯上常穿的大禮服，近幾場活動上迪麗熱巴反而多選以褲裝呈現，展現公主甜美風的另外一面。

近日現身直播活動，迪麗熱巴也選穿褲裝登場，身上來自法國品牌ROWEN ROSE的粉色吊帶褲、內搭黑色貼身保暖衣，整體造型很簡單、不繁複，粉嫩色系讓她瞬間少女、逆齡感激升，許多粉絲們誇她：「太可愛了」、「今天是美少女。」

▲直播中生圖曝光，迪麗熱巴造型被批：「只有上半身能看。」（圖／翻攝自微博）



不過視線離開官方精修圖，就有網友釋出直播截圖，可以看見迪麗熱巴下半身身形全走樣，顯得很臃腫，罕見造型翻車引來網友們批評：「妝髮好看，但背帶褲你說說它好看嗎？公司不用心！」、「對於今晚的造型我們不太滿意」、「造型能不能多上點心？」、「只有上半身能看」、「衣服不好看，靠顏值撐。」

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