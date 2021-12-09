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坤達穿龐克教母套裝曬「GD聯名鞋」　墨鏡帥照曝光網喊：第一眼看成鬼哥

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編輯／Beverly　圖／翻攝自IG@ hsieh_kunda

男星坤達以歌手、演員、主持人等身份活耀於演藝圈，今年更因網路節目《木曜4超玩》的緣故，於台北時裝周獻出伸展台處女秀，並以精緻臉蛋、姣好身材及特色私服穿搭，被票選為台灣最會穿搭男星前十名。近日木曜4超玩出席跨年卡司記者會，坤達身穿一襲搶眼套裝，讓不少粉絲為之瘋狂，直呼「沒道理這麼帥吧，是要逼死誰！」

日前木曜4超玩成員一同出席「臺北最high新年城跨年晚會卡司」記者會，木曜主持人坤達身穿Vivienne Westwood於台北時裝周亮相的2022春夏新款套裝出席，整套套裝以搶眼的復古紫為基底，搭配海軍藍與灰白相間線條，大膽的用色及俐落剪裁，吸引不少粉絲目光，但更讓人眼睛為之一亮的是坤達腳上的GD聯名鞋。

▲坤達小白鞋。（圖／圖／翻攝自IG@ hsieh_kunda）

私底下的坤達是個籃球迷，相當喜歡收藏球鞋，近期最夯的G-DRAGON X Nike「GD Kwondo 1」鞋，就是本次穿搭的一大亮點。主打不論穿著正裝或休閒裝都能輕鬆駕馭，以可拆卸的鞋舌和鞋帶平衡了正裝和運動間的美感，且鞋身有雕花設計，使整雙白鞋有型、不無聊，網友讚「GD小白鞋真的不好駕馭，達哥居然能完美駕馭」、「比GD還帥的KD！」、「能撐起這套的真的沒幾位，果然只有達哥能超越自己」等等。

▲坤達小白鞋。（圖／圖／翻攝自IG@ hsieh_kunda）

▲坤達於限時動態發佈GD最新聯名鞋，可見非常喜歡。（圖／翻攝自IG@kiiiondo，@ hsieh_kunda）

▲坤達小白鞋。（圖／圖／翻攝自IG@ hsieh_kunda）

▲坤達常在IG曬出新鞋與粉絲分享。

除了大讚坤達的撩人造型及帥度破表之外，不少粉絲也紛紛留言表示，坤達這身打扮有幾分小鬼（黃鴻升）的影子「墨鏡那張以為是鬼哥」、「對不起，第一眼我把你看成鬼哥了」。黃鴻升的私服穿搭偏向休閒運動風，習慣以寬鬆的Oversized上衣加上墨鏡、帽子、飾品等配件，以及超搶眼球鞋為亮點。因此，坤達以墨鏡搭配亮眼球鞋的造型，確實與好友黃鴻升有幾分相似。

▲坤達小白鞋。（圖／圖／翻攝自IG@ hsieh_kunda）

▲坤達的造型與動作與好友黃鴻升有幾分相似。

▲坤達。（圖／圖／翻攝自IG@ hsieh_kunda）

▲坤達與黃鴻生合影，並P圖加上KID。

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關鍵字：

坤達, 木曜4超玩, GDKwondo1, 黃鴻升, 穿搭

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