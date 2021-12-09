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ZARA今年最帥聯名登場！半價入手韓國設計師作品　毛帽、拼接毛衣必搶

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▲ZARA X ADER Error。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA與ADER Error推出「AZ系列」。（圖／翻攝自官網，以下同）

記者王則絲／台北報導

ZARA近日推出了堪稱今年最帥的聯名「AZ系列」，這可與AZ疫苗毫無關係，而是由ZARA與韓國新銳潮牌ADER Error攜手打造，ADER Error以中性剪裁、拼接復古的風格受到藝人明星們的喜愛，是時下非常火熱的品牌，這回與快時尚巨頭推出「ADER Error X ZARA」系列，品項超豐富、完整，讓潮迷超興奮，以下一起來看看本次跪求代購也要搶的單品有哪些。

ADER Error是於2014年創立的新銳設計師品牌，以鮮明復古的色調、拼接手法以及寬鬆的Oversized剪裁為其特色，許多明星藝人經常穿著品牌服裝亮相、帶貨，有在關注韓國潮流的人應不陌生，先前ADER Error也曾與PUMA、手機殼品牌CASETiFY⋯⋯合作過，每次都很搶手。

這回ZARA與ADER Error推出的「AZ系列」同樣中性設計為主，囊括外套、羽絨外套、圍巾、球鞋、包包⋯⋯等單品，價位約落在ADER Error品牌的一半，對時尚迷來說真的是入手好設計的好時機。

推薦單品：

▲ZARA X ADER Error。（圖／翻攝自官網）

▲藍色系拼接風毛衣。

▲ZARA X ADER Error。（圖／翻攝自官網）

▲抽鬚不收邊、手工縫線造型的針織背心。

▲ZARA X ADER Error。（圖／翻攝自官網）

▲低調休閒的西裝外套。

▲ZARA X ADER Error。（圖／翻攝自官網）

▲基本必備的LOGO衫、襯衫，依然充滿可愛小巧思。

▲ZARA X ADER Error。（圖／翻攝自官網）

▲拼接風針織流蘇圍巾。

▲ZARA X ADER Error。（圖／翻攝自官網）

▲多種顏色的LOGO針織毛帽。

▲ZARA X ADER Error。（圖／翻攝自官網）

▲撞色球鞋。

該系列目前已於韓國、美國、日本、西班牙⋯⋯等國家官網上線，可惜的是台灣確定不會販售，雖然系列數量非常有限，但還是可以尋求各國家的代購碰碰運氣。

【近期話題聯名】

近日受矚目的潮流聯名，還有Canada Goose攜手潮牌Concepts和BAPE（A BATHING APE）帶來的三方聯名，打造了最保暖的「鯊魚頭外套」；還有藤原浩也在IG上曝光，與POKEMON的合作即將在明年2022年迎來新產品，那就是「黑色卡比獸」！同樣引起熱烈話題。

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose X Concepts X BAPE。（圖／品牌提供）

▲鯊魚頭外套。（圖／品牌提供）

▲黑化卡比獸 。（圖／翻攝自IG）

▲黑化卡比獸 。（圖／翻攝自IG）

▲藤原浩曝光2022年將推出的「黑化卡比獸」。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

►最保暖「鯊魚頭外套」誕生！三潮牌重磅合作「迷彩羽絨衣」帥炸

►皮卡丘已落伍！「黑化卡比獸」無預警曝光帥翻　潮迷們明年必搶

關鍵字：

ZARA, ADER Error, 聯名, 韓國

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