風・Luxury／村上隆微笑小花錶上轉　限量100只開搶

▲HUBLOT限量100只的經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕錶，3,270,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌屢屢請日本國際知名大師跨界合作，創造驚喜，寶格麗（BVLGARI）由建築大師安藤忠雄操刀設計Octo Finissimo超薄錶；HUBLOT（宇舶）則繼年初與藝術大師村上隆發布限量200只的經典融合系列村上隆All Black聯名腕錶後，於聖誕前夕再推雙方第二款聯名錶，面盤上將他標誌性的微笑小花全鑲嵌彩色寶石，12片花瓣在面盤上轉呀轉，但限量數量砍半剩100只，預估將再掀一波搶購潮。

▲村上隆開心佩戴HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕錶。

今年初HUBLOT發表的經典融合系列村上隆All Black聯名腕錶，大膽讓向來繽紛的微笑小花「黑掉」，鑲嵌近600顆黑鑽，並結合獨家研發滾珠軸承系統使整朵立體小花旋轉，新穎設計讓定價847,000元的200只限量錶迅速售罄，網路上還炒高到2倍價。

▲HUBLOT今年初發表限量200只的經典融合系列村上隆ALL BLACK 聯名腕錶全部售罄，847,000元。

HUBLOT第二波村上隆聯名錶數量更少，只限量100只，獨特之處是錶殼改為透明藍寶石材質透出自製機芯，而村上隆招牌的微笑小花圖案由黑轉回彩色，鑲嵌紅寶石、粉色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、沙弗萊石、以及黃色和橙色藍寶石，藉由滾珠軸承系統花瓣同樣會優雅旋轉，花蕊則內嵌在鏡面上，立體與動態設計非常吸睛。

▲HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕錶，面盤上鑲嵌彩色寶石的12片花瓣會旋轉。

寶格麗則邀擅長以混凝土和玻璃作為清水模建築素材、再結合光線技巧的日本建築大師安藤忠雄，跨界設計錶款，聯手推出限量160只的Octo Finissimo Tadao Ando安藤忠雄限量版超薄腕錶，深藍色面盤的「時光漩渦」從小秒針盤的中心開始向外擴散，金色月牙掛在5時位置的夜空，彎彎的月亮正是日文中代表新月的「三日月」，他認為代表望與美好未來的寓意，同時也展現他對時間的想像。

▲寶格麗OCTO FINISSIMO TADAO ANDO安藤忠雄限量版超薄腕錶，568,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

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