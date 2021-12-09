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BALENCIAGA明年爆款大洗牌！「重回90年代」金屬鏈包大顆才好看

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▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA昨（8日）發佈「遺失的錄影帶」(The Lost Tape) 秋季22系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

BALENCIAGA昨（8日）發佈「遺失的錄影帶」(The Lost Tape) 秋季22系列，極簡風帶領大家回到90年代，除了經典的巴斯克（Basque）束腰外套依舊是主角，本季包款更像是上演輪迴般，小包不再是主流，反而是具有分量感的金屬扣腋下包、Metro翻蓋銀包成為搶眼焦點。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲秋季22系列重新演繹90年代的反時尚，鮮明的收腰巴斯克廓形。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA秋季22系列重新演繹90年代的反時尚、解構主義和素色極簡主義，取名為「遺失的錄影帶」，藉此填補品牌曾經消失在時尚視野的那幾年的創意空白。時尚迷都很熟悉的巴斯克廓形，以束腰外套和運動服呈現日常風格。為體現「一衣多穿」，五口袋牛仔褲可拆解為迷你裙、長褲或XL版長筒靴單獨穿著；更出現遊走於浴袍和風衣之間的外套單品。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家爆款搶先看   。（圖／品牌提供）

結合永續時尚進程，本季89.6%的平紋織物和印花質料獲得可持續認證，部分服裝和配飾則使用了升級再造（upcycled）的皮革。包款部分則重新洗牌，一甩小包當道名號，本季主打大尺寸包款，像是運用人造皮革編織繩製成的Metro翻蓋銀包，採用碩大的金屬鏈條元素豐富視覺效果，以及受到90年代推出的搭扣腰包啟發的Lindsay手提包，想必都是此次爆款清單之一。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲浴袍風衣（圖一）。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎世家, Balenciaga, The Lost Tape, 秋季22

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