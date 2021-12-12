泫雅撩髮撞臉美妝YouTuber 　「性感小野馬」8招擺PO隨手拍出大片

編輯／Beverly 圖／翻攝自IG@hyunah_aa

南韓「性感小野馬」泫雅（Hyuna）造型一向大膽前衛，並時常於IG秀出穿著浮誇華服及撩人姿勢的時裝大片。近日泫雅曬出身穿刺繡針織衫、戴上蕾絲頸鍊及俏皮耳環的造型穿搭照，卻意外撞臉台灣美妝YouTuber Cindy，除了仿妝之外，以下8招教你拍出炫雅同款時尚大片，輕易擺脫鏡頭恐懼症。

▲（右）美妝YouTuber Cindy也曾仿妝泫雅。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa，@cindyhhh32）

豪邁開腿坐

泫雅被譽為「性感小野馬」因此拍照姿勢自然大方、不避諱，不論坐在地上、椅子上都以豪邁的開腿坐姿呈現，再搭配她自然不做作的表情，非常有個人風格。想當酷女孩的朋友可以嘗試看看這個風格，但小心不要走光唷！

側坐

想要性感撩人，卻又不敢太超過的朋友，可以穿著短褲，以側坐且身體微微前傾的姿勢露出腿部線條；手部則可抱住自己或是呈現自然下垂等姿勢，不要顯得太過緊繃，顯示出慵懶、舒適、性感的氛圍。

逆天大長腿

不論站著或坐著，都可以簡單拍出可鹹可甜的逆天大長腿照，而且非常簡單，保證人人都能輕鬆上手。以側身面對鏡頭，將靠近鏡頭的腳伸長，腳尖輕點地面，製造長腿效果；內側的腳則自然彎曲，與另一隻腳呈現對比，但動作不用太刻意，看起來才會自然。

邊走邊拍

除了定點拍照外，也可以使用連拍或是錄影拍攝的方式邊走邊拍，製造隨性的感覺，雖然因為走動的關係畫質可能會不太好，但是萬中選一總會挑到好看又自然的照片；除此之外，也可以擺出假裝走路的姿勢，不過可能沒有真實走路那麼自然。

假裝拍照

並不是每個人都像泫雅一樣有自信，甚至有些朋友會害怕面對鏡頭。想要拍照不尷尬，可以拿著手機、相機假裝拍照，或是對著鏡子自拍，都能拍出個性美照，還能順便把臉遮起來。

躲在東西後方

不知道拍照要做什麼動作才時尚、不尷尬的話，不妨找高度大約落在身高一半的物品，如：樓梯的桿子、圍牆、傢俱等等，躲在它們後面，以微微前傾的姿勢看向鏡頭；也可作一些與物件互動的姿勢、動作，化解尷尬感。

不看鏡頭

不看鏡頭不代表就是NG照，覺得拍照看鏡頭很害羞，卻又想拍出時尚大片的朋友，可以隨便看著一個定點，如：天空、地面、左邊、右邊，甚至低頭都沒關係，將視線放在讓你自在的位子，消除尷尬的感覺，一樣可以拍出自然感美照，看起來還很有個性。

單手遮臉

害羞的朋友除了不看鏡頭及假裝拍照外，也可以用手遮住額頭、眼睛、鼻子、嘴巴等部位，會有嬌羞的感覺，並且帶有神祕感，賦予照片更多想像空間。

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