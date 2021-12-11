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低溫救星！北方電暖器下殺2680元　安靜、恆溫，還超省電

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文／C編

氣溫逐漸下探，下週又會變冷變涼，想要擁有溫暖的居家空間，「Her森森」推出多款「北方電暖爐」優惠，其中智慧型陶瓷遙控電暖器原價3680元、特價2680元，還有葉片式恆溫電暖爐原價11150元、特價7680元，可以視空間需求選擇，有了它們，坐在沙發上不用毛毯包緊緊、晚上睡覺也不用蓋好幾條被子了。

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▲Northern,北方,電暖器,暖氣,Her森森。（圖／品牌提供）

▲北方電暖爐系列，特價2680元起。點我搶購

Northern北方 智慧型陶瓷遙控電暖器，原價3680元、特價2680元

LED面板紅外線遙控，可遠距離設定，預約0.5到24小時定時開關機，增加使用方便性，搭載DC直流馬達，節能靜音同時恆溫省電，暖房又舒適，可拆式濾網設計，方便經常清洗，使運作更加安全、延長機器壽命，吹出的熱風也清新。

安全保護裝置更是一大亮點，萬一電暖器傾斜或是翻倒，機器會發出警告聲，同時斷電，使電暖器關機，以免造成意外傷害，機器若異常超溫，內部感測器也會自動斷電、停止運轉，安全無虞。

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▲Northern,北方,電暖器,暖氣,Her森森。（圖／品牌提供）

▲北方電暖爐系列，特價2680元起。點我搶購

Northern北方 葉片式恆溫電暖爐，原價11150元、特價7680元

德國原裝進口的葉片式恆溫電暖爐，可以利用葉片加熱後的擴散熱溫原理，在暖房中烘乾或是預熱衣物，傾倒自動斷電保護，當電暖爐傾倒或是翻轉時，斷電開關將會自動啟動，讓電暖爐關機，以免造成意外傷害。

PTC陶瓷暖風加速器，採用陶瓷耐高溫的設計，補強葉片式自體發熱時間較長的問題，快速提升暖房效果，過濾網可以過濾空氣中灰塵，減少陶瓷暖風加速器長時間下的耗損，24小時指定時間開關功能，晚上睡眠使用更加安心。

關鍵字：

Northern, 北方, 電暖器, 暖氣, Her森森

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