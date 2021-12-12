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雅詩蘭黛「小棕瓶」下殺1850元　毛孔細緻、保濕滋潤超有感

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文／C編

提到最好用又知名的精華液，被暱稱為「小棕瓶」的雅詩蘭黛「特潤超導全方位修護露」，絕對是很多網友大推的保養品，「Her森森」推出50ml、100ml兩種包裝，初次使用就選50ml小容量，資深粉絲當然選擇大容量100ml，絕對是冬季養膚必備，用力囤下去絕不後悔。

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▲雅詩蘭黛,保養,精華液,Her森森,小棕瓶（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml，原價2380元、特價1850元，點我購買

雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露採滴管設計，使用時不會污染到裡面的精華液，淡淡的黃色液體、膠狀質地，一推抹開化成水，可以立刻滲透進肌膚底層，迅速幫助肌膚保濕潤澤。

不只是滋潤的效果，更厲害的是可以有感讓肌膚更加細嫩，就像是水煮蛋般的光滑，冬季容易乾燥缺水，精華液更顯重要，讓肌膚不再受到脫皮、脫屑困擾。

盤點網路上的評價，許多網友都覺得，「小棕瓶用完後皮膚穩定很多、擤鼻子也不會擤到脫皮」、「小棕瓶很滋潤，冬天使用比較好，尤其敷況不穩定的時候超有感」、「用小棕瓶臉色會變亮」。

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▲雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml，原價2380元、特價1850元，點我購買

「Her森森」推出特潤超導全方位修護露50ml跟100ml，前者原價2380元、特價1850元，後者原價3799元、特價3180元，兩款都很優惠，可以根據自己的需求挑選，再不買就要缺貨了，趕快揪親朋好友下標去。

關鍵字：

雅詩蘭黛, 保養, 精華液, Her森森, 小棕瓶

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