fb ig video ETtoday search mobile

直播／DIOR最新男裝來了！公路旅行、經典精神　12／10半夜不睡也要看

>

▲DIOR 2022秋季男裝秀在倫敦舉辦。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR的2022秋季男裝秀要登場了，此次回到男裝創意總監Kim Jones的家鄉倫敦舉行，台灣時間12月10日凌晨3點，透過直播就能搶先見到最新系列，實在無法撐到半夜也沒關係，早上起來再看回播，讓一整天都美好。

▲Dior 2022秋季男裝。（圖／翻攝Kim Jones IG、品牌提供）

▲Kim Jones秀出DIOR 2022秋季男裝秀的邀請函，很有公路旅行氣氛。（圖／翻攝Kim Jones IG）

Kim Jones剛拿下英國時尚大獎（The Fashoin Award）的年度設計師殊榮，掌舵DIOR男裝與FENDI女裝的出色成就再度被肯定，橫跨兩個品牌、不同性別的服裝，還有各種合作、聯名不斷產出，是不是很想知道Kim Jones到底有多忙？

▲Kim Jones 黛咪摩爾。（圖／達志影像）

▲日前Kim Jones（左）與好友黛咪摩爾（Demi Moore）一起出席英國時尚大獎。（圖／達志影像）

▲Dior 2022秋季男裝。（圖／翻攝Kim Jones IG、品牌提供）

▲Kim Jones奪下英國時尚大獎年度設計師。（圖／翻攝Kim Jones IG）

回頭來看準備上陣的DIOR 2022秋季男裝，Kim Jone並未在他的個人IG上「劇透」，但從邀請函上，可以發現美國作家Jack Kerouac的名字，以及他最著名、1957年問世的作品《在路上》（On the Road），加上開車、汽車圖案，新系列也許與公路旅行相關，在路上會碰到什麼人、什麼風景，等待一探究竟。

▲Dior 2022秋季男裝。（圖／翻攝Kim Jones IG、品牌提供）

▲DIOR 2022秋季男裝準備登場。（圖／翻攝Kim Jones IG、品牌提供）

「Christan Dior 1947」的字樣也出現在邀請函上，1947年2月，Dior先生在巴黎蒙田大道30號辦秀，向媒體展示他的首個時裝系列，打造出的「New Look」（新風貌）一鳴驚人。1947年對DIOR來說絕對是最特別的一年，對於Kim Jones來說，回望經典，絕對也有新火花。記得點上方影片看秀。

►劉詩詩甜笑看CHANEL秀！「工坊系列」彩色斜紋軟呢、化妝箱包超勸敗

►錯過飲恨！Daniel Lee在任BV「最後系列」針織雲朵包必須珍藏

關鍵字：

直播, DIOR, DIOR男裝, Kim Jones, 2022秋季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

朴信惠孕前最後一組寫真大片釋出！穿皮草大衣化身「豪門貴婦」

朴信惠孕前最後一組寫真大片釋出！穿皮草大衣化身「豪門貴婦」

超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

珍妮佛勞倫斯波點洋裝造型太Ｑ　一笑甜翻！被網友封「最美孕婦」

珍妮佛勞倫斯波點洋裝造型太Ｑ　一笑甜翻！被網友封「最美孕婦」

日妞用「飯粒別針」幻想搭訕率激增？網秒吐槽：像蟲卵、太大坨了 文佳煐撞衫倪妮「3年前舊禮服」！　氣場險被壓過靠S曲線拼了 迪麗熱巴造型罕見翻車！災難「粉色吊帶褲」被網批：太不用心 星巴克「精品平替版」托特包太燒！　奶油白壓印Logo質感破表 Joy羊毛外套＋激短迷你裙對尬金裕貞　「這配件」連鄭浩妍、Lisa都搶戴 想要光彩照人　必用這TOP3超厲害杏仁酸，溫和到敏感肌也能用 看似健康其實容易發胖的4種食物！第3吃了血糖飆升還容易餓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面