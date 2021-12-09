直播／DIOR最新男裝來了！公路旅行、經典精神　12／10半夜不睡也要看

▲DIOR 2022秋季男裝秀在倫敦舉辦。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR的2022秋季男裝秀要登場了，此次回到男裝創意總監Kim Jones的家鄉倫敦舉行，台灣時間12月10日凌晨3點，透過直播就能搶先見到最新系列，實在無法撐到半夜也沒關係，早上起來再看回播，讓一整天都美好。

▲Kim Jones秀出DIOR 2022秋季男裝秀的邀請函，很有公路旅行氣氛。（圖／翻攝Kim Jones IG）

Kim Jones剛拿下英國時尚大獎（The Fashoin Award）的年度設計師殊榮，掌舵DIOR男裝與FENDI女裝的出色成就再度被肯定，橫跨兩個品牌、不同性別的服裝，還有各種合作、聯名不斷產出，是不是很想知道Kim Jones到底有多忙？

▲日前Kim Jones（左）與好友黛咪摩爾（Demi Moore）一起出席英國時尚大獎。（圖／達志影像）

▲Kim Jones奪下英國時尚大獎年度設計師。（圖／翻攝Kim Jones IG）

回頭來看準備上陣的DIOR 2022秋季男裝，Kim Jone並未在他的個人IG上「劇透」，但從邀請函上，可以發現美國作家Jack Kerouac的名字，以及他最著名、1957年問世的作品《在路上》（On the Road），加上開車、汽車圖案，新系列也許與公路旅行相關，在路上會碰到什麼人、什麼風景，等待一探究竟。

▲DIOR 2022秋季男裝準備登場。（圖／翻攝Kim Jones IG、品牌提供）

「Christan Dior 1947」的字樣也出現在邀請函上，1947年2月，Dior先生在巴黎蒙田大道30號辦秀，向媒體展示他的首個時裝系列，打造出的「New Look」（新風貌）一鳴驚人。1947年對DIOR來說絕對是最特別的一年，對於Kim Jones來說，回望經典，絕對也有新火花。記得點上方影片看秀。

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