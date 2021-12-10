《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅

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時下最夯的「168斷食法」非常適合想要健康飲食、維持好身材，卻又捨不得捨棄美食的朋友使用，就連藝人楊丞琳、昆凌與《華燈初上》女星郭雪芙也不例外，想要擁有和郭雪芙一樣的姣好身材，以下5個幫助你成功執行168斷食法的小訣竅，快筆記起來吧。

女星郭雪芙在《華燈初上》中飾演在酒店上班的女大學生，擁有火辣魔鬼身材及稚氣童顏的她，完全看不出來33歲。郭雪芙表示由於年齡漸長，代謝有稍微變慢，因此除了每天一定喝滿2800 c.c.的水之外，近期也開始實施168斷食法，168斷食法就是將食物集中在8小時內吃完，並禁食16小時，只喝水、茶等無糖和無熱量的飲品，並且多選擇少油少鹽的原型食物食用，以及避免攝取精緻澱粉等等。

▲郭雪芙飾演酒店小姐Aiko。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

168斷食法適合作息規律、體脂肪高、愛吃糕點的人，且不適合會報復性飲食、胃潰瘍、孕婦、工作需要體力的人使用。以下5點，幫你輕鬆調整身體狀況，有效進入168斷食！

1.訂定目標且隨時調整

先確定自己為什麼想要執行168斷食法，如：調整健康狀態、減重等，並且擬訂目標及執行策略；除了製訂目標外，也要根據自己的身體狀態及成效，進行策略調整，才能找到最適合自己的方法。

2.補充充足水分

除了起床先喝250C.C的水，為身體補充水分做打底之外，營養師也建議可以藉由提高喝水量，來熬過斷食帶來的飢餓感；除了水以外，也可飲用氣泡水、無糖咖啡、無糖茶等不含糖類的飲品來控制進食欲望。

▲斷食期間記得多補充水分。（圖／翻攝自小紅書@Muer＿，和合茶研所）

3.利用保持忙碌來忘記飢餓感

讓自己保持在忙碌狀態，大腦會暫時忘記飢餓感，只要熬過飢餓感來襲的浪頭，飢餓的感覺就會消失不見；同時也不會因為一直想到食物而感到受不了誘惑。

▲讓自己忙碌忘記飢餓感受。（圖／翻攝自小紅書@麋鹿小姐姐呀）

4.進食期間不暴飲暴食

進食期間不要報復性的大吃大喝，應該遵守低糖的營養飲食原則，避免油炸、高熱量、零食甜點、精緻碳水化合物等等；且記得攝取適量蛋白質，才能讓身體維持正常的運作功能。除此之外，若是真的飢餓難耐，也可以在進食期間攝取燕麥、豆漿、水果等做為點心食用。

▲可食用水果、豆漿緩解飢餓感受。（圖／翻攝自小紅書@樊大小姐，@努力上進的小陳同學）

5.將168斷食融入生活

給自己1～3個月的時間讓身體適應168斷食法，且千萬不要為了執行斷食計畫而改變原有的生活習慣，而是將168斷食法融入生活作息，才能有效堅持下去；除此之外，也不要被他人的意見影響，而是將斷食法的時間、食物調整成最適合自己的方式。

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